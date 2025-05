CẢNH BÁO: Các khu vực này ở Hà Nội có thể sắp ngập!

Tin cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo các đặc trưng ngập lụt vào lúc 15:30 ngày 21/3 như sau:

Trong khoảng 3-6 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố với độ sâu phổ biến từ 15-25cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 20-40cm bao gồm:

Đống Đa:

Thái Hà, Lê Duẩn, Chùa Bộc, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Huỳnh Thúc Kháng

Ba Đình:

Cao Bá Quát (đoạn trước Cty Môi trường đô thị Hà Nội); đường Đội Cấn, Đào Tấn, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Cao Bá Quát…

Hai Bà Trưng:

Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, Ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Chính...

Thanh Xuân:

Vương Thừa Vũ, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Bùi Xương Trạch, Cự Lộc, Triều Khúc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Định Công, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Nguyễn Văn Trỗi,…

Hoàn Kiếm:

Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, ngã năm Đường Thành – Bát Đàn – Nhà Hỏa, ngã tư Tràng Tiền – Hàng Bài, Quang Trung, Nguyễn Hữu Huân, Thợ Nhuộm, Tôn Đản, Phùng Hưng, ngã tư Tạ Hiện-Lương Ngọc Quyến, phố Đinh Liệt, phố Nguyễn Siêu-ngõ Gạch,...

Tây Hồ:

Ngã ba Thụy Khuê – dốc La Pho, Trích Sài, Phú Xá

Cầu Giấy:

Hoa Bằng, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Dương Đình Nghệ, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Nam Trung Yên, Nguyễn Phong Sắc, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Yên Hòa, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Lê Văn Lương...

Hoàng Mai:

Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Xiển, Nguyễn Chính, Trương Định, Linh Đàm, Lĩnh Nam,...

Bắc Từ Liêm:

đường Phạm Văn Đồng, ga Nhổn...

Nam Từ Liêm:

Ngã ba Lê Trọng Tấn - hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Trần Bình, Mỹ Đình, Bến xe Mỹ Đình, Trung Văn, Châu Văn, Hàm Nghi, Lê Đức Thọ...

Hà Đông:

Mỗ Lao, khu đô thị Văn Phú, Lê Trọng Tấn, ngã 3 Quang Trung - Phan Đình Giót, bến xe Yên Nghĩa, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Quang Trung, Chiến Thắng, Tô Hiệu

Long Biên:

Phố Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Cầu Chui, ngõ 80 Hoa Lâm

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cũng lưu ý rằng: Trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút.

Tình hình giao thông trên các tuyến phố bị ngập sâu sẽ bị ảnh hưởng, tắc nghẽn cục bộ hoặc nhiều phương tiện giao thông sẽ gặp khó khăn khi di chuyển.

Ảnh minh họa: Internet

Dự báo thời tiết đêm 21 và ngày 22/5/2025

Tại Hà Nội, thời tiết phổ biến có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2–3. Nhiệt độ dao động từ 26–28 độ C về đêm và 33–35 độ C vào ban ngày, có nơi vượt quá 35 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24–27 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 21–24 độ, có nơi dưới 21 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32–35 độ C, có nơi trên 36 độ.

Tại phía Đông Bắc Bộ, thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25–28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ; cao nhất từ 32–35 độ C, có nơi trên 35 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất 25–28 độ C; cao nhất từ 34–37 độ C, có nơi vượt 37 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có thời tiết phân hóa rõ rệt. Phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25–28 độ C; nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 34–36 độ C, có nơi trên 37 độ, phía Nam 32–35 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20–23 độ C, cao nhất từ 29–32 độ C, có nơi trên 32 độ.

Tại Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ dao động từ 24–27 độ C vào đêm và sáng, cao nhất từ 31–34 độ C, có nơi trên 34 độ.