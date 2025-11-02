Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới qua lịch hẹn giả mạo

02-11-2025 - 15:29 PM | Smart Money

BHXH Việt Nam cảnh báo website giả mạo và giấy mời giả mạo cán bộ, lừa đảo, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

BHXH Việt Nam cho biết thời gian gần đây, cơ quan này liên tục phát hiện nhiều website giả mạo các trang thông tin chính thức, gây nhầm lẫn và có thể được dùng để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Giao diện Cổng Dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam

Qua giám sát, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số BHXH Việt Nam phát hiện website datlichbhxh[.]com mạo danh cán bộ BHXH, gửi đường dẫn yêu cầu cung cấp căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, thẻ BHYT… nhằm chiếm đoạt tài sản. Trang web này đặt máy chủ ở nước ngoài, tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, BHXH Việt Nam đã phối hợp các đơn vị chức năng truy vết, xử lý. Hiện website giả mạo này đã không còn truy cập được.

BHXH Việt Nam khuyến cáo: người dân chỉ truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến chính thức tại https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, với đuôi gov.vn.

BHXH không sử dụng các tên miền .COM, .COM.VN hay .ME. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số sổ BHXH, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, cần liên hệ ngay cơ quan BHXH địa phương hoặc Công an để được hỗ trợ.

Trước đó, BHXH TP HCM đã cảnh báo các trường hợp giả mạo giấy mời, đóng dấu đỏ, ký tên "lãnh đạo", hứa "hỗ trợ 100% mức đóng BHYT" để lừa người dân. Một số đối tượng còn dụ gửi hình ảnh căn cước công dân và thông tin tài khoản để "xác minh hồ sơ". Theo BHXH TP HCM tất cả giấy mời dạng này đều giả, cơ quan không phát hành giấy mời thủ công hay thu thập thông tin qua điện thoại, mạng xã hội.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh hành vi giả mạo không chỉ gây thiệt hại về tài sản, quyền lợi người dân. Ngoài ra, việc người dân bị lộ thông tin cá nhân sẽ tạo tiền lệ cho tội phạm mạng khai thác danh tính, phát sinh thêm tổn thất lớn.

Theo D.Thu

Người lao động

