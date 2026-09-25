Cảnh báo giả mạo thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp

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Trong chiến dịch "Làm sạch mã số thuế", Cục Thuế cho biết thông qua ứng dụng Etax Mobile và đường dây nóng, ngành thuế đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp mà họ không hề biết. Nhiều người chỉ phát hiện mình bị mạo danh khi nhận được thông báo liên quan đến mã số thuế hoặc nghĩa vụ của một doanh nghiệp đứng tên mình.

Ngành Thuế cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát, xác minh và xử lý từng trường hợp. Khi có căn cứ cho thấy hồ sơ thành lập doanh nghiệp bị làm giả, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ phối hợp với cơ quan Công an để xác minh các thông tin như chữ ký, con dấu, căn cước công dân.

Nếu xác định có giả mạo, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký. Với những trường hợp bị ảnh hưởng đến quyền xuất cảnh, các cơ quan chức năng cũng sẽ phối hợp để xử lý, trong đó có việc gỡ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu đủ điều kiện.

Cơ quan thuế khuyến cáo người dân khi phát hiện bị mạo danh thành lập doanh nghiệp cần chủ động phản ánh ngay với cơ quan đăng ký kinh doanh để xác minh, xử lý. Đại diện Cục Thuế cho biết, hiện nay ngành Thuế đang tăng cường ứng dụng công nghệ và liên thông cơ sở dữ liệu để bảo vệ công dân. Từ 15/5 năm nay, khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử sẽ phải xác thực sinh trắc học qua ứng dụng thuế điện tử Etax Mobile.

Còn từ ngày 23/7 năm nay, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng phải thực hiện sinh trắc học trên VNeID. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật hình sự và hành chính để răn đe các đối tượng lợi dụng việc này.