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GFDI lừa hơn 7.100 người: Lấy tiền người sau trả nợ người trước

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Sau khi nhận tiền, Tổng giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng dùng tiền của người sau để trả lãi, gốc cho những người cho vay trước đó và đầu tư chứng khoán quốc tế.

Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (viết tắt Công ty GFDI), với hơn 7.100 bị hại và hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Nguyễn Quang Hoàng tại phiên tòa sơ thẩm.

5 bị cáo được đưa ra xét xử cùng về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty GFDI), Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở).

Đây là phiên tòa có số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập rất lớn tại Đà Nẵng.

Phiên tòa được tổ chức trực tiếp tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, với sự tham gia của 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án thiết lập 2 điểm cầu trực tuyến gồm Cung thể thao Tiên Sơn có 7.108 bị hại, Nhà hát Trưng Vương có 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tại các điểm cầu, người tham gia tố tụng được cấp mã QR để kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách có mặt và hỗ trợ phân luồng qua các cửa an ninh. Công tác đảm bảo an ninh tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng và 2 điểm cầu được thắt chặt.

Theo cáo trạng, do thua lỗ, mất khả năng thanh toán, năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng.

Sau khi nhận tiền, Hoàng dùng tiền của người sau để trả lãi, gốc cho những người cho vay trước đó; đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty, thay vì đầu tư kinh doanh như đã chào mời, hứa hẹn với khách hàng.

Cáo trạng xác định Hoàng đã chiếm đoạt tiền của 7.108 bị hại, tổng số 2.407,9 tỷ đồng.

Nguyễn Đỗ Đạt và Trần Thị Mỹ Hạnh được xác định là những người quản lý hoạt động thu, chi tài chính của Công ty GFDI.

Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (vợ của Hoàng) được xác định biết rõ hành vi gian dối của Hoàng, biết dòng tiền huy động không được sử dụng để đầu tư kinh doanh mà dùng tiền của người cho vay sau để trả cho người trước.

Dù biết rõ việc này, các bị cáo vẫn giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Thanh Ba

VTC News

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