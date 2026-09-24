Người dùng Agribank nếu không muốn tài khoản bị trừ 13.200 đồng/tháng, làm ngay theo hướng dẫn mới nhất từ ngân hàng

Agribank vừa bổ sung chức năng cho phép khách hàng hủy dịch vụ SMS Banking trực tiếp trên ứng dụng Agribank Plus, thay vì phải đến quầy giao dịch. Đây là lựa chọn dành cho những khách hàng không còn nhu cầu nhận thông báo giao dịch qua tin nhắn SMS.

Theo biểu phí hiện hành, dịch vụ SMS Banking của Agribank có mức phí 13.200 đồng/tháng/số điện thoại, chưa bao gồm VAT, không giới hạn số lượng tin nhắn. Bên cạnh đó, đối với các giao dịch có giá trị dưới 20.000 đồng, ngân hàng dừng gửi tin nhắn thông báo biến động số dư qua SMS.

Agribank cho biết việc bổ sung chức năng hủy SMS Banking trên ứng dụng nhằm giúp khách hàng chủ động quản lý các dịch vụ đang sử dụng và lựa chọn phương thức nhận thông báo phù hợp với nhu cầu. Khách hàng có thể hủy toàn bộ dịch vụ SMS Banking, bao gồm các tiện ích như nhận tin nhắn biến động số dư, tra cứu, chuyển tiền, nạp tiền điện thoại và thanh toán hóa đơn qua tin nhắn.

Để hủy dịch vụ, khách hàng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Agribank Plus, tại mục Tiện ích & Cài đặt, chọn Dịch vụ SMS Banking.

Bước 2: Tại màn hình Dịch vụ SMS Banking, chọn Hủy dịch vụ SMS Banking và thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên ứng dụng.

Bước 3: Tại màn hình Xác nhận giao dịch, kiểm tra lại thông tin và xác nhận hủy dịch vụ. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị kết quả giao dịch.

Ngoài việc hủy trực tiếp SMS Banking, khách hàng Agribank cũng có thể chuyển sang nhận thông báo biến động số dư qua OTT trên ứng dụng Agribank Plus.

Để đăng ký, khách hàng đăng nhập Agribank Plus, vào Tiện ích & Cài đặt, chọn Nhận tin biến động số dư.

Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tài khoản thanh toán. Khách hàng lựa chọn tài khoản muốn đăng ký nhận thông báo qua OTT, kiểm tra thông tin và xác nhận giao dịch theo hướng dẫn.

Theo Agribank, khi khách hàng đăng ký dịch vụ nhận tin OTT biến động số dư, hệ thống sẽ mặc định hủy dịch vụ SMS Banking và hiển thị kết quả đăng ký trên ứng dụng. Hình thức này cho phép khách hàng theo dõi các giao dịch phát sinh trên tài khoản ngay trên Agribank Plus, đồng thời quản lý các tiện ích ngân hàng số trên cùng một nền tảng.

Agribank lưu ý, việc hủy SMS Banking đồng nghĩa với việc ngừng toàn bộ các tiện ích đang sử dụng thuộc dịch vụ SMS Banking.

Trong trường hợp sau khi hủy, khách hàng muốn tiếp tục nhận thông báo biến động số dư qua SMS Banking, khách hàng có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của Agribank để được hỗ trợ đăng ký lại.