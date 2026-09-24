Khách hàng SN 1956 đến Agribank rút sổ tiết kiệm để chuyển tiền đi kèm một nội dung: Cán bộ ngân hàng lập tức báo công an

Trước đó, ông T.H, sinh năm 1956, trú tại thôn Hải Dương, xã Mỹ Thủy đến Agribank Chi nhánh Hội Yên thực hiện thủ tục rút tiền tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản ngân hàng lạ. Qua trao đổi với giao dịch viên, ông H. cho biết nhận được một cuộc điện thoại của người tự xưng là cơ quan chức năng, thông báo ông có liên quan đến một đường dây ma túy và yêu cầu chuyển số tiền 150 triệu đồng vào một tài khoản được cung cấp để "phục vụ điều tra".

Nhận thấy nội dung trao đổi có nhiều dấu hiệu bất thường, giao dịch viên ngân hàng đã nhanh chóng liên hệ với Công an xã Mỹ Thủy để phối hợp xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Mỹ Thủy đã có mặt tại ngân hàng, trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích để ông H. nhận diện rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. Các đối tượng thường giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc các cơ quan chức năng, đưa ra thông tin về việc người dân có liên quan đến các vụ án, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi được giải thích, ông H. đã nhận thức được mình đang bị lừa đảo và dừng ngay việc rút và chuyển số tiền 150 triệu đồng. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa ngân hàng và Công an xã Mỹ Thủy, nguy cơ thiệt hại lớn về tài sản của người dân đã được ngăn chặn.

Công an xã Mỹ Thủy tuyên truyền, giải thích để ông H. nhận diện rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo

Qua vụ việc, Công an xã Mỹ Thủy khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan Nhà nước, thông báo liên quan đến vụ án và yêu cầu chuyển tiền. Khi nhận được những cuộc gọi thông báo liên quan đến vụ án, yêu cầu chuyển tiền hoặc có dấu hiệu bất thường, người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã OTP và chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ; đồng thời liên hệ ngay với cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị