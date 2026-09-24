Mua nhà trả góp, cần tránh những ‘bẫy’ tài chính nào?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Mua nhà trả góp là giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn khi chưa có đủ nguồn tiền để thanh toán toàn bộ giá trị bất động sản. Tuy nhiên, khoản vay thường kéo dài nhiều năm và có thể tạo áp lực đáng kể lên dòng tiền gia đình. Trước khi quyết định vay, người mua nên lưu ý 5 “bẫy” tài chính phổ biến sau.

1. Chỉ nhìn vào lãi suất ưu đãi

Lãi suất ưu đãi hấp dẫn có thể khiến khoản vay ban đầu trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, đây thường chỉ là mức áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Người vay cần tìm hiểu kỹ lãi suất sau ưu đãi được tính như thế nào, thời điểm điều chỉnh và các yếu tố có thể khiến số tiền trả hàng tháng thay đổi. Không nên chỉ dựa vào mức lãi suất thấp ban đầu để quyết định vay.

2. Vay càng nhiều càng tốt

Việc ngân hàng có thể cấp một khoản vay lớn không đồng nghĩa người mua nên sử dụng hết hạn mức. Nếu tiền trả nợ chiếm tỷ trọng quá cao trong thu nhập, gia đình sẽ dễ gặp áp lực khi phát sinh các khoản chi bất thường hoặc thu nhập giảm.

Trước khi vay, nên tính toán dựa trên thu nhập thực tế, chi phí sinh hoạt và các nghĩa vụ tài chính hiện có để xác định mức trả nợ phù hợp.

3. Bỏ quên các chi phí phát sinh

Khi tính toán ngân sách mua nhà, nhiều người chỉ tập trung vào giá căn nhà và khoản tiền phải trả ngân hàng mỗi tháng. Trên thực tế, còn có thể phát sinh các khoản thuế, phí, chi phí nội thất, sửa chữa, phí quản lý, gửi xe và sinh hoạt sau khi chuyển vào nhà.

Nếu sử dụng gần như toàn bộ tiền tích lũy cho khoản trả trước, người mua có thể rơi vào tình trạng thiếu tiền mặt ngay sau khi nhận nhà.

4. Không có quỹ dự phòng

Khoản vay mua nhà có thể kéo dài 10-20 năm hoặc lâu hơn. Trong khoảng thời gian này, thu nhập và chi tiêu của gia đình khó tránh khỏi biến động.

Một khoản dự phòng giúp người vay có thêm nguồn lực để duy trì việc trả nợ khi gặp những tình huống như giảm thu nhập, thay đổi công việc hoặc phát sinh chi phí lớn. Đây là yếu tố nên được tính đến ngay từ trước khi vay.

5. Không đọc kỹ điều khoản hợp đồng

Lãi suất không phải là thông tin duy nhất cần quan tâm. Người vay nên kiểm tra phương thức tính lãi, lịch trả nợ, cơ chế điều chỉnh lãi suất, phí trả nợ trước hạn và các nghĩa vụ liên quan đến tài sản bảo đảm.

Đặc biệt, nếu dự kiến có khả năng tất toán khoản vay sớm, việc nắm rõ điều kiện và chi phí trả nợ trước hạn sẽ giúp người vay chủ động hơn trong kế hoạch tài chính.

Mua nhà trả góp là một quyết định dài hạn, không chỉ là bài toán “có đủ tiền mua hay không”. Trước khi ký hợp đồng, người mua nên thử tính toán dòng tiền trong trường hợp lãi suất tăng hoặc thu nhập giảm để đánh giá khả năng trả nợ. Một khoản vay phù hợp là khoản vay vừa giúp hiện thực hóa mục tiêu sở hữu nhà, vừa không tạo áp lực quá lớn lên tài chính gia đình.