Cơ quan Thuế yêu cầu Agribank, BIDV, ACB, VPBank, LPBank,... khẩn trương phong tỏa các tài khoản ngân hàng sau

Ngày 18/9/2026 vừa qua, Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai ban hành loạt quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản của người nộp thuế tại các ngân hàng.

Theo các quyết định, đối tượng bị cưỡng chế là cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Các quyết định được ban hành trên cơ sở những thông báo tiền thuế nợ do Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai phát hành ngày 9/9/2026.

Cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng gồm Agribank, BIDV, ACB, VPBank, LPBank thực hiện phong tỏa tài khoản của người nộp thuế để thi hành quyết định cưỡng chế, với số tiền bị cưỡng chế trong các quyết định từ hơn 1 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng.

Một số trường hợp có nhiều tài khoản tại cùng một ngân hàng hoặc tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau được yêu cầu phong tỏa để thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trường hợp còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ thuế, người nộp thuế nên chủ động truy cập website của cơ quan Thuế để kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế của mình và khẩn trương hoàn thành các khoản phải nộp theo quy định, tránh phát sinh các biện pháp cưỡng chế.

Khi nào người nộp thuế bị phong tỏa tài khoản?

Phong tỏa tài khoản ngân hàng là một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 215/2013/TT-BTC quy định về các trường hợp bị cưỡng chế, trong đó có nội dung cưỡng chế đối với người nộp thuế trong trường hợp sau:

- Nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày tính từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

- Người nộp thuế vẫn đang còn tiền thuế nợ mà có hành vi bỏ trốn hoặc tẩu tán tài sản.

Như vậy, trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày thì cơ quan thuế có thẩm quyền có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế phong toả tài khoản ngân hàng của người nộp thuế.

Trước khi ban hành quyết định cưỡng chế, cơ quan thuế sẽ rà soát, xác minh thông tin về tài khoản của người nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác. Trường hợp cần thiết, cơ quan thuế có thể yêu cầu cung cấp thông tin về số tài khoản, số dư và các thông tin giao dịch liên quan để phục vụ việc cưỡng chế.

Sau khi quyết định cưỡng chế được ban hành, quyết định và lệnh thu ngân sách nhà nước được gửi đến người nộp thuế và ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi người nộp thuế mở tài khoản. Khi đó, ngân hàng thực hiện việc phong tỏa và trích số tiền trong tài khoản để nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định cưỡng chế.

Gỡ phong tỏa tài khoản như thế nào?

Khi người nộp thuế đã nộp đủ số tiền nợ thuế bị cưỡng chế, hoặc ngân hàng đã trích đủ số tiền theo quyết định vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế.

Cơ quan thuế sẽ dự thảo, trình người có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế, sau đó gửi quyết định này cho người nộp thuế và ngân hàng, Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng liên quan để chấm dứt việc cưỡng chế.