Yêu cầu bồi thường 3,6 tỷ thì bị công ty bảo hiểm nhân thọ từ chối: Kết quả được thanh toán 4,1 tỷ đồng

Hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, quyền lợi bồi thường 3,6 tỷ đồng bị từ chối

Theo hồ sơ vụ tranh chấp, Hợp tác xã Sản xuất và Cung ứng Lúa giống CT mua hợp đồng bảo hiểm cho ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1995, vào ngày 28/12/2020. Người thụ hưởng duy nhất là bà Trần Thị Ngọc D.

Hợp đồng có quyền lợi cơ bản khi tử vong 2 tỷ đồng, ngoài ra còn có quyền lợi tử vong và thương tật do tai nạn 500 triệu đồng cùng quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 50 triệu đồng.

Đến ngày 20/5/2021, hợp tác xã tiếp tục ký hợp đồng cho ông T, cũng với bà D là người thụ hưởng duy nhất. Hợp đồng này có quyền lợi tử vong 1,6 tỷ đồng, quyền lợi tử vong và thương tật do tai nạn 450 triệu đồng và quyền lợi bệnh hiểm nghèo 50 triệu đồng.

Như vậy, riêng quyền lợi cơ bản khi ông T tử vong trong hai hợp đồng là 3,6 tỷ đồng. Hai hợp đồng vẫn còn hiệu lực khi ông T qua đời ngày 28/9/2021.

Sau khi ông T qua đời, bà D và hợp tác xã lập hồ sơ đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi. Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo hiểm đã từ chối.

Lý do được đưa ra là ông T đã kê khai không trung thực thông tin sức khỏe, cụ thể liên quan đến tình trạng bướu cổ. Trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, ông T được xác định đã đánh dấu vào ô "không" tại câu hỏi về ung thư, u, bướu, nang, polyp và một số triệu chứng liên quan đến u, bướu, hạch.

Tranh cãi nguyên nhân tử vong

Doanh nghiệp bảo hiểm cho rằng quá trình xác minh sau khi ông T qua đời cho thấy ông từng có khối u ở cổ.

Theo tài liệu doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng, vợ và mẹ ông T được cho là đã cung cấp thông tin ông có bướu cổ từ năm 2015, khối u lớn dần và đến khoảng tháng 8/2021 thì bị vỡ. Doanh nghiệp bảo hiểm cho rằng những thông tin này không được kê khai khi tham gia bảo hiểm.

Phía công ty cũng cho rằng ông T và hợp tác xã đã không kê khai một số vấn đề sức khỏe khác mà doanh nghiệp cho là có liên quan. Trên cơ sở đó, công ty viện dẫn các quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và điều khoản hợp đồng để từ chối quyền lợi.

Trong khi đó, phía bà D không đồng ý với cách xác định này. Hợp tác xã trình bày rằng ông T qua đời sau khi bị tiêu chảy nặng trong thời điểm dịch Covid-19, không phải do khối u. Theo lời trình bày trong hồ sơ, ông T tử vong tại nhà sau khi tình trạng tiêu chảy diễn biến nghiêm trọng.

Điểm đáng chú ý là các tài liệu xác minh về tình trạng khối u sau đó trở thành một trong những nội dung được tranh luận tại tòa. Theo nhận định của tòa, doanh nghiệp bảo hiểm chủ yếu căn cứ vào các biên bản xác minh lời khai để cho rằng ông T tử vong do khối u ở cổ. Tuy nhiên, những người được cho là cung cấp thông tin lại không thừa nhận nội dung các biên bản theo cách thể hiện trong hồ sơ. Tòa cũng cho rằng lời khai của người thân không phải là kết luận chuyên môn về y tế.

Đáng chú ý, doanh nghiệp bảo hiểm không cung cấp được tài liệu, chứng cứ là kết luận của cơ quan y tế xác nhận ông T mắc bệnh u, bướu và tử vong do căn bệnh này. Vì vậy, theo quan điểm của Hội đồng xét xử, việc từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm với lý do trên không có căn cứ.

Doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả hơn 4,1 tỷ đồng

Tranh chấp được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân Quận 1, TP.HCM. Tòa chấp nhận một phần yêu cầu của bà D, buộc công ty bảo hiểm thanh toán 3,6 tỷ đồng tiền bảo hiểm cùng 537,84 triệu đồng tiền lãi chậm thanh toán, tổng cộng 4,1458 tỷ đồng.

Bà D yêu cầu thêm 922,992 triệu đồng tiền lãi nhưng phần này không được tòa chấp nhận.

Doanh nghiệp bảo hiểm kháng cáo, tiếp tục giữ quan điểm rằng việc từ chối chi trả là có cơ sở do người được bảo hiểm kê khai không đúng tình trạng sức khỏe.

Ngày 24/4/2024, Tòa án nhân dân TP HCM xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm. HĐXX không chấp nhận kháng cáo của doanh nghiệp bảo hiểm và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo Bản án phúc thẩm số 88/2024/KDTM-PT ngày 24/4/2024 của Tòa án nhân dân TP HCM.

Thu Thủy