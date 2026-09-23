Cảnh giác bẫy đầu tư Forex trên các sàn giao dịch ảo

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lợi dụng hình thức kêu gọi đầu tư ngoại hối (Forex) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp. Với việc tạo dựng các sàn giao dịch trực tuyến, nhóm đầu tư cùng hình ảnh những “chuyên gia tài chính” trên mạng xã hội, các đối tượng tìm cách tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia rồi sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt số tiền đã đầu tư.

Đáng chú ý, để tạo vỏ bọc cho hoạt động đầu tư, các đối tượng thường lập website, ứng dụng hoặc sàn giao dịch Forex không rõ nguồn gốc, sau đó quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội để tìm kiếm người tham gia. Những tài khoản liên quan thường được xây dựng với hình ảnh thành đạt, liên tục đăng tải kết quả đầu tư sinh lời và đưa ra những lời mời chào như lợi nhuận cao, ổn định, ít rủi ro, thậm chí “không có rủi ro”. Không dừng lại ở quảng cáo, các đối tượng còn lập nhóm kín trên mạng xã hội, tổ chức “khóa học đầu tư miễn phí”, bố trí người đóng vai “chuyên gia tài chính”, “cố vấn đầu tư” để tư vấn và hướng dẫn giao dịch. Những hoạt động này được sử dụng để tạo cảm giác chuyên nghiệp, từng bước củng cố niềm tin của người tham gia.

Nguồn: Công an TP Hà Nội

Thay vì yêu cầu bỏ ngay một khoản tiền lớn, nạn nhân thường được hướng dẫn bắt đầu với số vốn nhỏ. Trên hệ thống, tài khoản có thể nhanh chóng xuất hiện lợi nhuận. Trong một số trường hợp, người tham gia còn được cho rút một khoản tiền. Chính khả năng rút được tiền ở giai đoạn đầu dễ củng cố niềm tin rằng đây là hoạt động đầu tư thực sự.

Sau khi người tham gia đã tin tưởng, các đối tượng chuyển sang khuyến khích tăng vốn. Kỳ vọng thu được lợi nhuận cao hơn khiến nạn nhân có thể tiếp tục nạp tiền với giá trị ngày càng lớn. Từ đây, cách thức vận hành của nền tảng bắt đầu thay đổi: tài khoản có thể báo lỗi, giao dịch phát sinh thua lỗ hoặc chức năng rút tiền không thể thực hiện.

Để lấy lại tiền, nạn nhân tiếp tục được yêu cầu nộp thêm các khoản như “phí giải ngân”, “phí rút tiền”, “thuế”, “phí xác minh tài khoản” hay “phí chống rửa tiền”. Mỗi lần chuyển tiền lại đi kèm lời giải thích rằng sau khi hoàn tất nghĩa vụ, tài khoản sẽ được mở hoặc tiền có thể được rút về. Tâm lý muốn thu hồi khoản vốn đã bỏ ra khiến nạn nhân dễ tiếp tục làm theo hướng dẫn, từ đó thiệt hại có thể ngày càng lớn.

Một số đường dây còn mở rộng phạm vi tiếp cận bằng cách tuyển “cộng tác viên”, “môi giới” với mức hoa hồng hấp dẫn. Những người này được khuyến khích tìm kiếm, giới thiệu và lôi kéo thêm thành viên tham gia, qua đó đưa lời mời đầu tư đến nhiều người hơn.

Hoạt động ngoại hối tại Việt Nam chịu sự quản lý của pháp luật về ngoại hối; việc kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức thuộc diện phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, ổn định hoặc “không có rủi ro”. Trước khi chuyển tiền hoặc quyết định tham gia, cần tìm hiểu kỹ thông tin về tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, tư cách pháp lý cũng như các điều kiện hoạt động liên quan; không tham gia những sàn giao dịch, nền tảng đầu tư trực tuyến không rõ nguồn gốc, không xác định được đơn vị chịu trách nhiệm hoặc không chứng minh được tư cách pháp lý, giấy phép hoạt động theo quy định.

Người dân cũng không nên nhận lời làm “cộng tác viên”, “môi giới” cho các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc để hưởng hoa hồng từ việc giới thiệu, lôi kéo người khác đầu tư. Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện các giao dịch trực tuyến, cần bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP; không cài đặt ứng dụng hoặc truy cập đường dẫn theo hướng dẫn của người lạ khi chưa xác minh rõ danh tính, mục đích.

Đặc biệt, cần cảnh giác khi được yêu cầu tiếp tục chuyển tiền với các lý do như “mở khóa tài khoản”, “rút lợi nhuận”, “đóng thuế”, “xác minh” hoặc “chống rửa tiền” trên những nền tảng không rõ nguồn gốc. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần dừng ngay việc chuyển tiền, lưu giữ các thông tin và tài liệu liên quan như tin nhắn, số điện thoại, tài khoản nhận tiền, đường dẫn website, thông tin tài khoản giao dịch và lịch sử chuyển tiền; đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý.

Theo cơ quan Công an, sự chủ động kiểm chứng thông tin và thận trọng trước những lời mời đầu tư hấp dẫn là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân. Người dân không nên để kỳ vọng vào lợi nhuận cao làm giảm sự cảnh giác, tạo sơ hở để các đối tượng lợi dụng và chiếm đoạt tài sản.