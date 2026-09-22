Công an điều tra hàng loạt giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của nhiều "shipper" tự nhận: Trần Tuấn Vũ sinh năm 2006 phải ra đầu thú

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hàng mở rộng điều tra vụ án giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo qua đơn hàng trực tuyến, làm rõ phương thức tổ chức, phân công nhiệm vụ của các đối tượng trong đường dây.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 7 bị can trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình mở rộng điều tra, ngày 10/9/2026, cơ quan Công an đã vận động Trần Tuấn Vũ, sinh năm 2006, trú tại thành phố Hà Nội, đến đầu thú. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 8 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Tuấn Vũ

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng không hoạt động riêng lẻ mà tổ chức thành nhiều nhóm, mỗi nhóm đảm nhiệm một công đoạn trong cùng một kịch bản lừa đảo.

Nhóm đầu tiên được giao nhiệm vụ giả danh nhân viên giao hàng, liên hệ với những người từng đặt mua hàng trực tuyến. Các đối tượng sử dụng thông tin về đơn hàng để tạo sự tin tưởng, sau đó đưa ra thông tin không có thật về việc khách hàng đã đăng ký một dịch vụ có thu phí. Khi bị hại lo lắng và đề nghị hủy dịch vụ, thông tin lập tức được chuyển cho nhóm tiếp theo.

Ở công đoạn thứ hai, các đối tượng giả danh nhân viên kho hàng, tiếp tục duy trì câu chuyện do nhóm trước tạo ra. Nhóm này có nhiệm vụ trấn an, củng cố niềm tin và hướng dẫn bị hại kết nối với tài khoản mạng xã hội được chỉ định để được "hỗ trợ xử lý".

Sau đó, bị hại được chuyển đến nhóm cuối cùng. Các đối tượng tiếp tục giả danh nhân viên của tổng công ty giao hàng, hướng dẫn bị hại thực hiện một số thao tác và chuyển tiền vào tài khoản do nhóm chuẩn bị. Khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng nhanh chóng luân chuyển, phân chia số tiền nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho việc truy vết.

Địa điểm các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 2001, trú tại thành phố Hà Nội, giữ vai trò tổ chức, điều hành hoạt động của nhóm. Hậu chuẩn bị địa điểm, điện thoại, SIM, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng; đồng thời xây dựng kịch bản, phân công nhiệm vụ và thỏa thuận việc phân chia số tiền chiếm đoạt.

Trần Tuấn Vũ tham gia cùng Hậu trong việc tổ chức, điều phối hoạt động; cung cấp dữ liệu khách hàng và tham gia quản lý, phân chia số tiền thu được. Sau khi biết các đối tượng trong nhóm bị phát hiện, Vũ đã xóa dữ liệu và tiêu hủy điện thoại nhằm che giấu hành vi. Tuy nhiên, trước sự đấu tranh, vận động của cơ quan Công an, Vũ đã đến đầu thú và khai nhận hành vi liên quan.

Từ ngày 05/8/2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, với tổng số tiền bước đầu xác định gần 400 triệu đồng. Vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, mở rộng.

Qua vụ án, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cảnh giác khi nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên giao hàng, nhân viên kho hoặc tổng công ty giao hàng, nhất là khi người gọi thông báo phát sinh khoản phí, đăng ký dịch vụ hoặc yêu cầu thực hiện thao tác để hủy dịch vụ. Các doanh nghiệp giao hàng không yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc cung cấp mã xác thực, mật khẩu và thông tin đăng nhập ngân hàng qua điện thoại.

Khi nhận được yêu cầu bất thường, người dân cần dừng giao dịch, trực tiếp liên hệ với đơn vị bán hàng hoặc doanh nghiệp vận chuyển qua số điện thoại, ứng dụng chính thức để kiểm chứng. Tuyệt đối không truy cập đường dẫn lạ, không chia sẻ thông tin bảo mật và không chuyển tiền khi chưa xác định chính xác người nhận. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ số điện thoại, nội dung tin nhắn, tài khoản nhận tiền và trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn