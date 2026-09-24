Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mời đầu tư tài sản mã hóa

| | Smart Money

Công an TP Hà Nội vừa đấu tranh, khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mời chào người dân tham gia đầu tư tài sản mã hóa có tên BDOGE.

Qua công tác điều tra, lực lượng Công an xác định, các đối tượng đã mua tài sản mã hóa có tên BDOGE, loại tài sản không có giá trị, không được niêm yết để giao dịch trên bất kỳ sàn giao dịch nào. Tuy nhiên, các đối tượng đưa ra những thông tin gian dối, quảng cáo về tiềm năng sinh lời lớn và hứa hẹn BDOGE sắp được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, mua BDOGE với giá cao. Đáng chú ý, các đối tượng đã bán BDOGE cho nhiều người với mức giá cao gấp 10.000 lần giá ban đầu để hưởng lợi.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia đầu tư tài sản mã hóa, nhất là những dự án không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc không có thông tin minh bạch về hoạt động giao dịch.

Thận trọng trước những lời mời chào đầu tư từ người lạ trên các hội, nhóm mạng xã hội như Telegram, TikTok, Zalo, Facebook...; không tham gia các hoạt động giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Đặc biệt là những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, cơ hội đầu tư hấp dẫn để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã tham gia đầu tư vào dự án BDOGE khẩn trương liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (số điện thoại 0968.586.113) hoặc Phòng Cảnh sát hình sự (số điện thoại 0965.300.696) để trình báo, cung cấp thông tin liên quan.

Theo Hồ Lê

Đại đoàn kết

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh giác bẫy “ưu đãi nội bộ” khi gửi tiết kiệm

Cảnh giác bẫy “ưu đãi nội bộ” khi gửi tiết kiệm Nổi bật

Cơ quan Thuế yêu cầu Agribank, BIDV, ACB, VPBank, LPBank,... khẩn trương phong tỏa các tài khoản ngân hàng sau

Cơ quan Thuế yêu cầu Agribank, BIDV, ACB, VPBank, LPBank,... khẩn trương phong tỏa các tài khoản ngân hàng sau Nổi bật

Liên tục phát sinh giao dịch 28.000.000 đồng và 5.000 đồng từ tài khoản Vietcombank kèm lời nhắn "cho minh xin lai...": Công an khẩn trương xác minh

Liên tục phát sinh giao dịch 28.000.000 đồng và 5.000 đồng từ tài khoản Vietcombank kèm lời nhắn "cho minh xin lai...": Công an khẩn trương xác minh

17:59 , 23/09/2026
Bài toán dòng tiền: Mua nhà ở thực hay gửi ngân hàng lấy lãi?

Bài toán dòng tiền: Mua nhà ở thực hay gửi ngân hàng lấy lãi?

15:30 , 23/09/2026
Người phụ nữ đến ngân hàng để chuyển khoản 25 triệu: Nhân viên BIDV không lập tức thực hiện yêu cầu mà báo ngay cho công an

Người phụ nữ đến ngân hàng để chuyển khoản 25 triệu: Nhân viên BIDV không lập tức thực hiện yêu cầu mà báo ngay cho công an

15:28 , 23/09/2026
Lời khuyên cho người gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng

Lời khuyên cho người gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng

14:28 , 23/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên