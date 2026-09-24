Công an điều tra hàng loạt giao dịch bất thường, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng

Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn

Liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hải Phòng cho biết, phía sau các đường dây đánh bạc này không chỉ là hệ thống tổ chức tinh vi mà còn tồn tại một "chợ đen" mua bán USDT hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, trở thành mắt xích quan trọng giúp tội phạm nhanh chóng hợp thức hóa, che giấu và vận chuyển dòng tiền phạm pháp ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 32 đối tượng, trong đó 9 đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền và 23 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng.

Các căn hộ chung cư được thuê làm "trung tâm xử lý dòng tiền", nhân viên làm việc theo ba ca liên tục 24/24 giờ để tiếp nhận, phân loại và luân chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Toàn bộ hệ thống được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Tính từ tháng 6/2025 đến khi bị triệt phá, đường dây đánh bạc trực tuyến này đã thu về hàng chục ngàn tỉ đồng.

Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận tiền do hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra, sau đó lập tức chuyển đổi sang USDT nhằm xóa dấu vết, cắt đứt khả năng truy nguyên nguồn gốc dòng tiền. Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu trực tiếp giao dịch với nhiều đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển vào các ví điện tử do tổ chức tội phạm kiểm soát, hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là các đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.

Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với nhân sự phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng; đồng thời lập kênh Telegram riêng quy tụ nhiều đầu mối giao dịch USDT giá trị rất lớn. Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7–10 triệu USDT (tương đương 7 - 10 triệu USD) và định kỳ hằng tuần thay toàn bộ ví điện tử nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Quá trình đấu tranh chuyên án cũng cho thấy mức độ tổ chức chặt chẽ của đường dây. Các đối tượng còn sử dụng hệ thống AI để xây dựng cả bộ tài liệu "Hỏi - Đáp" hướng dẫn thành viên cách đối phó khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống vận hành như một "doanh nghiệp ngầm" chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và rửa tiền.

Theo Công an Hải Phòng, thực tiễn điều tra chuyên án cho thấy, "chợ đen" mua bán USDT chính là mắt xích quyết định giúp các tổ chức tội phạm tiêu thụ nguồn tiền bất hợp pháp.

Khi tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản ngân hàng được chuyển đổi thành USDT, dòng tiền gần như lập tức bị tách khỏi hệ thống tài chính truyền thống, được chuyển qua nhiều ví điện tử, nhiều quốc gia chỉ trong thời gian rất ngắn, khiến việc phong tỏa, kê biên và thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn.

Đến nay, CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỉ đồng.

Không để tiền điện tử trở thành công cụ rửa tiền và tẩu tán tài sản phạm tội

Từ vụ án "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc" và rửa tiền vừa được Công an TP Hải Phòng triệt phá, ngày 21/9, Bộ Công an phát cảnh báo cho biết: Việc đứng tên "hộ", cho thuê, mua bán hoặc cho người khác sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử tiềm ẩn nguy cơ trở thành công cụ trung chuyển dòng tiền cho tội phạm.

Khi đó, người đứng tên tài khoản có thể đối mặt với các rủi ro pháp lý, đặc biệt trong trường hợp biết rõ nhưng vẫn tiếp tay cho hoạt động phạm tội.