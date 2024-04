Cảnh báo giả mạo website Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia để lừa đảo

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC là đơn vị trực thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), có chức năng giám sát trung tâm, là đầu mối kỹ thuật về giám sát, hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin cho người dân, doanh nghiệp và các hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước.

Website chính thức của Trung tâm có tên miền khonggianmang.vn , là địa chỉ tin cậy cung cấp các thông tin, giải pháp kỹ thuật, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về cách bảo vệ an toàn các hệ thống thông tin, dữ liệu cá nhân cũng như phòng chống lừa đảo, mã độc...

Đề nghị người dân cần thận trọng, nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không truy cập vào website giả mạo để tránh bị lừa đảo, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng thông tin rõ: Trường hợp cần hỗ trợ về an toàn thông tin, người dân truy cập vào trang web khonggianmang.vn hoặc các kênh Facebook (facebook.com/govSOC, facebook.com/congkhonggianmangquocgia), TikTok (tiktok.com/@congkgmqg), YouTube (youtube.com/@congKGMQG) của Trung tâm.

Giao diện trang web giả mạo website của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Ảnh: NCSC

Trước đó, ở nội dung “Điểm tin tuần” về tình hình lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam, tuần từ ngày 18/3 đến ngày 24/3, Cục An toàn thông tin đã khuyến cáo người dân cảnh giác trước các trang web, fanpage mạo danh “Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”.

Cụ thể, ghi danh “Cục An ninh mạng” hoặc “Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”, các website và fanpage mạo danh đã đăng tải thông tin khuyến cáo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và biện pháp phòng chống; đồng thời cung cấp các dịch vụ pháp lý hỗ trợ công dân như tư vấn lấy lại tiền lừa đảo, hỗ trợ xử lý các vụ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, theo Cục An toàn thông tin, hiện tại Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) chưa có trang thông tin chính thức (website, fanpage...); ngoài ra, cơ quan này đang trong quá trình xây dựng trang thông tin chính thống có xác thực nhằm hạn chế tình trạng giả mạo.

Để tránh bị lừa bởi chiêu trò “Hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo”, Cục An toàn thông tin đề nghị người dân, nhất là những người từng bị lừa đảo tài chính, cần cẩn trọng, không nên tin tưởng vào các website, hội nhóm trên mạng xã hội liên tục chạy quảng cáo, mời chào có thể lấy lại tiền đã mất. Người dân có thể kiểm tra địa chỉ các trang thông tin chính thống của các cơ quan nhà nước, với dấu hiệu nhận biết chung là đều sử dụng đuôi tên miền “.vn”.