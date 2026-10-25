Cảnh báo hình thức tấn công nhằm làm cạn ngân sách AI

Khi AI giúp tin tặc phát hiện và khai thác lỗ hổng nhanh hơn, các doanh nghiệp cũng phải sử dụng chính công nghệ này để tăng cường phòng vệ. Tuy nhiên, một nguy cơ mới đang xuất hiện là tin tặc không cần phá vỡ hệ thống bảo mật, mà có thể tìm cách khiến doanh nghiệp cạn tiền để duy trì nó. Đây là hình thức tấn công mới được giới chuyên gia cảnh báo, nhắm vào chính chi phí vận hành AI.

Một hệ thống AI càng phải xử lý nhiều cảnh báo an ninh mạng, doanh nghiệp càng tốn thêm chi phí tính toán. Tin tặc có thể lợi dụng điều này bằng cách tạo hàng nghìn cảnh báo giả, buộc AI liên tục kiểm tra những nguy cơ không có thật. Giới chuyên gia an ninh mạng gọi đây là nguy cơ tấn công gây cạn kiệt ngân sách.

Ông Yusuf Mehdiv - Phó Chủ tịch điều hành Microsoft nói: "Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên AI với những tác nhân có thể tự viết mã, lập kế hoạch kinh doanh hay mua sắm. Nhưng có một số vấn đề: Liệu có thể tin tưởng những gì chúng thực hiện, chi phí tiêu tốn tài nguyên và khả năng theo dõi, quản lý chúng".

Theo quỹ đầu tư ICONIQ, chi phí một quy trình AI tự động từng tăng từ mức dự kiến 10 xu lên hơn 1,5 USD, tức gấp 15 lần. Đây không phải một vụ tấn công, nhưng cho thấy chi phí AI có thể tăng ngoài dự tính.

Nếu tin tặc cố tình đẩy khối lượng xử lý lên cao, hệ thống có thể nhanh chóng chạm hạn mức ngân sách và ngừng một phần chức năng phòng vệ. Trong khi đó, cuộc chạy đua giữa AI tấn công và AI bảo mật đang ngày càng gia tăng.

Ông Mark Cuban - Tỷ phú, nhà đầu tư công nghệ Mỹ cho hay: "Nếu tin tặc có thể sử dụng AI để tấn công trên quy mô lớn, thì phía phòng vệ cũng có thể sử dụng AI với quy mô tương tự".

Tuy nhiên, tăng cường phòng vệ bằng AI cũng đồng nghĩa phải kiểm soát chặt chẽ hơn chi phí vận hành. Các chuyên gia đề xuất giới hạn những vòng phân tích lặp lại, cảnh báo khi chi phí tăng bất thường và chuyển sang phương thức bảo mật ít tốn kém hơn nếu ngân sách AI gần cạn.

Điều quan trọng là hệ thống không được ngừng bảo vệ chỉ vì hết hạn mức thanh toán. Trong cuộc chạy đua an ninh mạng thời AI, phát hiện và ngăn chặn tin tặc nhanh hơn là chưa đủ. Doanh nghiệp còn phải bảo đảm có đủ nguồn lực duy trì phòng vệ, ngay cả khi chính chi phí bảo mật trở thành mục tiêu bị khai thác.