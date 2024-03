Cảnh báo khẩn cho những ai dùng camera không dây: "Tôi suýt bị một băng nhóm đột nhập vào nhà ăn cắp"

Chuyên gia công nghệ Kim Komando của USA Today chia sẻ câu chuyện thót tim về việc suýt bị một băng đảng tội phạm dùng thủ đoạn mới để trộm cắp.

Chúng rình mò những ngôi nhà vắng chủ, sử dụng camera hay các thiết bị an ninh không dây. Chỉ bằng cách dùng thiết bị làm nhiễu Wifi, nhóm này có thể vô hiệu hóa tất cả các hàng rào an ninh tưởng như an toàn nhất. Dưới đây là câu chuyện của Kim.

Thủ đoạn công nghệ cao

Chuyện xảy ra vào hôm 16/2. Đó là một buổi tối thứ Sáu bình yên như mọi khi. Tôi và chồng quyết định ở nhà nướng gà và làm salad cho bữa tối. Vào khoảng 6 giờ 45 chiều, chúng tôi nghe thấy tiếng ầm ầm lớn trên đầu.

Chúng tôi bước ra sân sau và thấy hai chiếc trực thăng của cảnh sát đang bay trên đầu – chiếu đèn khắp khu nhà, cùng tiếng hô vang lên: "Cảnh sát đây. Anh đang bị bao vây. Đứng yên nếu không tôi sẽ bắn".

Khi nhìn qua hàng rào, một nhóm thành viên có vũ trang thuộc đội Phoenix SWAT cùng với một vài con chó đang đi vòng quanh khu nhà của chúng tôi. Một người nói: "Chính xác, có một thiết bị gây nhiễu ở ngay đây". Người này nhặt nó lên. Tôi nghiêng người qua hiên nhà và hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Một thành viên SWAT nói: "Thưa bà, một băng đảng Nam Mỹ đang nhắm vào các ngôi nhà để trộm cắp. Thiết bị gây nhiễu cho thấy ngôi nhà của bà có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo. Chúng tôi có thể vào trong được chứ?"

Tôi nói: "Được"! và sau đó anh ta hỏi những điều như: "Nếu chúng tôi tìm thấy kẻ nào đó, bà có thể tố cáo để chúng tôi bắt giữ không?" Tôi trả lời: "Tất nhiên rồi!"

Tôi mở cổng vào khu nhà trong khi chồng tôi ném chìa khóa cảnh sát để mở cổng an ninh. Hóa ra khi nhóm tội phạm thấy chúng tôi ở nhà, chúng đã chuyển sự chú ý sang ngôi nhà bên cạnh. Ngôi nhà cách đó bốn căn đã không gặp may.

Chủ nhà rời đi lúc 5 giờ chiều để đi ăn tối và nhận được thông báo camera an ninh mất tín hiệu lúc 5 giờ 05 chiều. Anh ta nghĩ rằng internet gặp trục trặc. Băng nhóm sau đó đột nhập và lấy đi 25.000 USD tiền mặt cùng các đồ vật có giá trị lên tới 100.000 USD. Chúng vào và ra trong vòng chưa đầy 10 phút.

Băng nhóm này đã làm cách nào?

Nhóm này đặt thiết bị gây nhiễu sóng di động và Wi-Fi xung quanh những ngôi nhà mà chúng nhắm tới. Bằng cách này, camera an ninh và điện thoại trở nên vô dụng. Một sĩ quan nói rằng băng nhóm có lẽ nhận ra không có thiết bị nào để gây nhiễu ở ngôi nhà của chúng tôi.

Camera an ninh và internet trong nhà của chúng tôi đều sử dụng dây. Ngay cả khi bọn chúng cố gắng gây nhiễu tín hiệu Wi-Fi, camera an ninh vẫn ghi hình mọi thứ bình thường. Ngoài ra, chúng tôi vẫn còn có điện thoại cố định.

Nhưng nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch thì kết cục sẽ thế nào? Điện thoại của bạn sẽ không hoạt động. Camera an ninh sẽ không ghi lại bất cứ điều gì. Chúng sẽ lẻn vào lấy đi mọi thứ mà không ai biết.

Mọi thứ không hề ngẫu nhiên. Cả nhóm đã tìm hiểu kỹ lưỡng các ngôi nhà trước đó. Chúng lái xe quanh khu vực lân cận và tìm kiếm các ngôi nhà trên các trang web bất động sản để biết phòng ngủ chính nằm ở đâu. Chúng cũng để ý xem nhà có nuôi chó không.

Thực trạng này không chỉ xảy ra ở khu phố chúng tôi mà còn hiện hữu trên khắp đất nước. Người bạn của tôi cũng đã bị đột nhập bởi một băng nhóm tương tự ở California. Cảm ơn cảnh sát khi đã bắt giữ ba thành viên của băng đảng ở khu phố của tôi đêm đó.

Câu chuyện trên cho thấy việc sử dụng các thiết bị an ninh không dây có những rủi ro ra sao.

Chúng tôi tự hoàn thiện ngôi nhà của mình nên dễ dàng lắp đặt hệ thống dây cho Internet để kết nối các thiết bị một cách nhanh nhất mà không bị gây nhiễu. Với nhiều gia đình, việc lắp đặt dây sau này thường tốn kém và bất khả thi nên họ thường chọn kết nối không dây.

Để tránh những rủi ro về gây nhiễu nói trên, chúng ta có thể cân nhắc các lựa chọn đảm bảo hơn. Ví dụ, camera không dây thường bị vô hiệu hóa khi không có tín hiệu. Vì vậy, hãy sử dụng thêm một camera có dây để dự phòng.

Nên sử dụng camera có hỗ trợ thẻ nhớ để có thể ghi hình khi không có Wi-Fi. Ngoài ra, có thể lắp đặt thêm hệ thống cảm biến chuyển động để cảnh giác trước những vị khách lạ lẻn vào.