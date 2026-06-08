Cảnh báo khẩn thủ đoạn rút tiền hoàn toàn mới

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao mang tên “chuyển tiếp token” (token relay), còn được gọi là “ghost tapping”, có thể khiến khách hàng bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản dù thẻ vật lý vẫn nằm trong ví và không trực tiếp thực hiện giao dịch.

Theo VPBank, cùng với sự phát triển của hình thức thanh toán không tiếp xúc (tap-to-pay), các đối tượng lừa đảo cũng liên tục tìm cách khai thác lỗ hổng từ người dùng để thực hiện hành vi gian lận.

Đánh cắp thông tin thẻ để tạo token thanh toán

Thủ đoạn thường bắt đầu bằng việc kẻ gian giả danh nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng hoặc gửi đường link, mã QR độc hại nhằm lừa khách hàng cung cấp thông tin thẻ và mã OTP.

Sau khi chiếm được các dữ liệu này, đối tượng sẽ liên kết thẻ của nạn nhân với ví điện tử hoặc ứng dụng thanh toán trên thiết bị do chúng kiểm soát. Khi đó, một token thanh toán không tiếp xúc được tạo ra và có thể được sử dụng để thực hiện giao dịch như chính chủ thẻ.

VPBank khuyến cáo khách hàng không truy cập các đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng không đáng tin cậy và tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.

Có thể nhân bản trên nhiều thiết bị

Theo ngân hàng, sau khi tạo được token thanh toán, kẻ gian có thể tiếp tục liên kết thẻ trên nhiều thiết bị khác nhau để thực hiện đồng thời nhiều giao dịch trong thời gian ngắn, qua đó gia tăng số tiền chiếm đoạt.

Các khoản thanh toán sẽ được ghi nhận và trừ trực tiếp từ thẻ của khách hàng, trong khi chủ thẻ có thể không nhận biết ngay nguyên nhân do thẻ vật lý vẫn đang được giữ bên mình.

VPBank lưu ý khách hàng cần đặc biệt chú ý các tin nhắn OTP hoặc thông báo liên quan đến việc liên kết thẻ với ví điện tử, ứng dụng thanh toán hoặc các dịch vụ mà bản thân không đăng ký sử dụng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để hủy liên kết và khóa thẻ.

Chủ động bảo vệ thẻ và tài khoản

Để hạn chế rủi ro, VPBank khuyến nghị khách hàng bảo mật tuyệt đối thông tin thẻ, bao gồm số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV/CVC và mã OTP; thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch thẻ và ví điện tử; tắt tính năng thanh toán trực tuyến khi không có nhu cầu sử dụng; thiết lập hạn mức giao dịch phù hợp với nhu cầu thực tế; đồng thời khóa thẻ ngay khi phát hiện giao dịch không do mình thực hiện.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc phát hiện giao dịch bất thường, khách hàng cần liên hệ ngay với VPBank thông qua các chi nhánh, kênh chăm sóc khách hàng chính thức hoặc tổng đài hỗ trợ để được xử lý kịp thời.

Việc nâng cao cảnh giác và chủ động bảo vệ thông tin cá nhân là yếu tố quan trọng giúp khách hàng sử dụng các phương thức thanh toán số an toàn trong bối cảnh các hình thức gian lận công nghệ ngày càng tinh vi.