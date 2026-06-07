Chuyển khoản thành công, nữ kế toán gánh khoản nợ xấu hơn 19 tỷ đồng: Ngân hàng đóng băng tài khoản

Một nữ kế toán tại Trung Quốc đã rơi vào cảnh khốn đốn suốt nhiều năm chỉ vì thực hiện một giao dịch chuyển khoản theo yêu cầu của giám đốc công ty. Từ một người làm công ăn lương bình thường, cô bất ngờ bị đưa vào danh sách nợ xấu với khoản nợ lên tới 5 triệu Nhân dân tệ (khoảng 19,3 tỷ đồng), tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, nhà bị niêm phong và cuộc sống gia đình đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Năm 2023, Dương Quyên tìm đến Viện Kiểm sát quận Lâm Xuyên (Trung Quốc) để cầu cứu. Người phụ nữ này cho biết mình đang phải gánh khoản nợ khổng lồ dù chưa từng vay tiền.

"Tôi chỉ là người làm công ăn lương. Với khoản nợ lớn như vậy, cả đời cũng không thể trả nổi", Dương Quyên nghẹn ngào trình bày.

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng 10 năm trước khi Dương Quyên đang làm kế toán cho một doanh nghiệp địa phương.

Khi đó, giám đốc công ty là Trương Tuấn cho biết doanh nghiệp đang gặp khó khăn tài chính, tài khoản công ty tạm thời không thể sử dụng nên đề nghị mượn tài khoản cá nhân của cô để nhận tiền.

Tin tưởng cấp trên, Dương Quyên đồng ý.

Không lâu sau, tài khoản của cô nhận được khoản tiền 5 triệu Nhân dân tệ. Theo chỉ đạo của giám đốc, cô lập tức chuyển toàn bộ số tiền này sang một tài khoản khác đứng tên một người đàn ông tên Tôn Hổ.

Dương Quyên cho rằng đây chỉ là một giao dịch phục vụ công việc nên không hề nghĩ rằng nó sẽ trở thành khởi đầu cho chuỗi bi kịch kéo dài nhiều năm.

Đến năm 2019, một người tên Hùng Băng khởi kiện Trương Tuấn và những người liên quan trong vụ tranh chấp vay nợ dân sự.

Do đang làm việc xa nhà, Dương Quyên không hề biết mình bị đưa vào vụ kiện. Tòa án sau đó xét xử vắng mặt và xác định cô phải chịu trách nhiệm liên đới đối với khoản nợ 5 triệu Nhân dân tệ.

Từ đó, cô bất ngờ trở thành con nợ trên giấy tờ.

Khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan kiểm sát đã rà soát lại toàn bộ hồ sơ và lịch sử giao dịch ngân hàng.

Kết quả cho thấy khoản tiền 5 triệu Nhân dân tệ sau khi được chuyển vào tài khoản của Dương Quyên đã nhanh chóng được chuyển tiếp sang tài khoản của Tôn Hổ. Không có bằng chứng cho thấy cô sử dụng hay hưởng lợi từ số tiền này.

Trong quá trình điều tra, giám đốc Trương Tuấn - khi đó đang thụ án trong một vụ án kinh tế khác - cũng xác nhận Dương Quyên chỉ là nhân viên kế toán làm theo chỉ đạo của ông.

Ông này thừa nhận khoản nợ là do mình đứng ra vay và giấy vay nợ cũng do chính ông lập.

Cơ quan kiểm sát sau đó tiếp tục xác minh với Tôn Hổ. Người này cho biết không hề có quan hệ vay mượn với Dương Quyên. Khoản tiền 5 triệu Nhân dân tệ thực chất là giao dịch giữa ông và Trương Tuấn.

Những chứng cứ được thu thập dần cho thấy Dương Quyên không phải là người vay tiền, không sử dụng khoản tiền đó và cũng không thu được bất kỳ lợi ích nào từ giao dịch.

Tháng 10/2023, Viện Kiểm sát quận Lâm Xuyên đã kiến nghị tái thẩm vụ án.

Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ mới, tòa án đồng ý mở lại phiên xét xử. Đến tháng 6/2024, bản án cũ chính thức bị hủy bỏ và Dương Quyên được xác định không phải chịu trách nhiệm đối với khoản nợ 5 triệu Nhân dân tệ.

Sau nhiều năm sống trong cảnh bị phong tỏa tài sản và mang danh con nợ, nữ kế toán cuối cùng đã được minh oan.

Vụ việc được xem là lời cảnh báo đối với những người thường xuyên sử dụng tài khoản cá nhân để nhận hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người khác. Chỉ một giao dịch tưởng chừng đơn giản cũng có thể kéo theo những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng nếu không xác định rõ bản chất và trách nhiệm liên quan.

Theo Toutiao﻿