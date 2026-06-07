Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện nơi trúng 3 giải độc đắc và 3 giải an ủi xổ số miền Nam

| | Smart Money

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 7-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Sáng 7-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng 3 giải độc đắc và 3 giải an ủi của vé số Bình Phước, Long An và Trà Vinh.

Lộ diện nơi trúng 3 giải độc đắc và 3 giải an ủi xổ số miền Nam- Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 6-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 6-6, giải độc đắc (dãy số 765936) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải an ủi của vé số Bình Phước cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Phước, giải độc đắc (dãy số 105199) của vé số Long An được xác định cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Long An là đại lý vé số Kim Anh 2 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Long An trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ngọc Linh ở tỉnh Đồng Tháp.

Lộ diện nơi trúng 3 giải độc đắc và 3 giải an ủi xổ số miền Nam- Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Long An trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Kim Anh 2

Lộ diện nơi trúng 3 giải độc đắc và 3 giải an ủi xổ số miền Nam- Ảnh 3.

Giải an ủi của vé số Long An trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Ngọc Linh

Vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 5-6, giải độc đắc (dãy số 396747) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng những khách hàng trúng giải độc đắc 1 vé và trúng giải an ủi 11 vé Trà Vinh là đại lý vé số Danh Tên ở Long Mỹ, TP Cần Thơ.

Lộ diện nơi trúng 3 giải độc đắc và 3 giải an ủi xổ số miền Nam- Ảnh 4.

Giải độc đắc của vé số Trà Vinh trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Danh Tên

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 7-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Theo Thu Tâm

Người lao động

Từ Khóa:
XSMN, XSKT

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày mai (8/6), quy định về một dịch vụ thanh toán của Vietcombank có hiệu lực

Từ ngày mai (8/6), quy định về một dịch vụ thanh toán của Vietcombank có hiệu lực Nổi bật

Lời khuyên cho người gửi tiền tại Agribank

Lời khuyên cho người gửi tiền tại Agribank Nổi bật

Từ năm 2026, Vietcombank, VietinBank, Agribank... ngừng giao dịch chuyển tiền/nhận tiền đối với trường hợp sau

Từ năm 2026, Vietcombank, VietinBank, Agribank... ngừng giao dịch chuyển tiền/nhận tiền đối với trường hợp sau

08:25 , 07/06/2026
Bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Thuận và Cao Hồng Quang

Bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Thuận và Cao Hồng Quang

22:04 , 06/06/2026
Phát hiện hàng loạt tờ tiền giả 5.000 đồng ở nhiều tiệm tạp hoá, công an lập tức vào cuộc

Phát hiện hàng loạt tờ tiền giả 5.000 đồng ở nhiều tiệm tạp hoá, công an lập tức vào cuộc

21:36 , 06/06/2026
Tài khoản ngân hàng của người phụ nữ liên tiếp bị trừ tiền, chuyển đến STK 061810876: Công an xác định người nhận tiền thường xuyên qua lại Campuchia

Tài khoản ngân hàng của người phụ nữ liên tiếp bị trừ tiền, chuyển đến STK 061810876: Công an xác định người nhận tiền thường xuyên qua lại Campuchia

14:08 , 06/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên