Phát hiện hàng loạt tờ tiền giả 5.000 đồng ở nhiều tiệm tạp hoá, công an lập tức vào cuộc

Đối tượng tại cơ quan Công an

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa qua đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng C.Đ.L (35 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) về hành vi làm, lưu hành tiền giả trên địa bàn.

Theo hồ sơ vụ việc, đối tượng C.Đ.L đã thực hiện hành vi in màu tiền giả loại mệnh giá nhỏ 5.000 đồng, sau đó mang đến đổi tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn để lấy tiền thật nhằm trục lợi bất chính. Hành vi của đối tượng đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ kịp thời. Từ vụ án nêu trên, cơ quan Công an đặc biệt cảnh báo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi thực hiện các giao dịch mua bán hoặc giao dịch thương mại, tránh để các đối tượng lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác để hoạt động phạm tội. Việc nắm vững một số kiến thức cơ bản để nhận biết tiền Việt Nam thật và giả là vô cùng cần thiết.

Để nhận biết tiền thật, tiền giả bằng các biện pháp thủ công đơn giản, người dân có thể thực hiện kiểm tra qua các đặc điểm trực quan. Khi soi tờ tiền trước nguồn ánh sáng, hình bóng chìm của tiền giả thường không tinh xảo, đường nét mờ nhạt và không tự nhiên; dây bảo hiểm của tiền giả bị mờ nhòe, khó nhìn hoặc thậm chí không có; đồng thời hình định vị có kích thước và hình ảnh trên hai mặt tờ tiền bị lệch nhau, không tạo ra các khe trắng đều nhau như tiền thật. Bên cạnh đó, khi vuốt nhẹ tay lên tờ tiền, nét in nổi đối với tiền giả ở cả hai mặt tờ bạc sẽ trơn lì, không nhám ráp hoặc có cảm giác gợn gai tay; chất liệu của tờ bạc giả thường giòn, không có độ dai, khi vò không có độ đanh, mực in dễ bong tróc và có độ bóng hơn so với tiền thật.

Người dân cũng có thể nhận biết bằng cách chao nghiêng tờ bạc để quan sát yếu tố mực đổi màu; đối với tiền giả, khi chao nghiêng sẽ không đổi màu hoặc có đổi màu nhưng không giống tiền thật, còn hình ẩn nổi thì không có hoặc có nhưng rất mờ, khó nhìn thấy. Một đặc điểm quan trọng khác là kiểm tra các cửa sổ trong suốt trên tờ tiền. Ở tiền giả, cửa sổ có số tiền dập nổi thường không có hoặc có nhưng số mệnh giá thô, mờ, không sắc nét; đồng thời cửa sổ có hình ẩn khi soi trước nguồn sáng sẽ không thấy hình ẩn xung quanh ngọn đèn như đối với tiền thật.

Trước đó, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Ninh Bình,…cũng phát đi cảnh báo về việ xuất hiện tờ tiền giả mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng trong lưu thông với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Người dân cần chú ý để nhận biết.

Tiền giả mệnh giá 100.000đ: Vần seri LQ in trên nilon, có đặc điểm nhận dạng tương tự tiền giả cùng mệnh giá đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo trước đây như: Hình ảnh, hoa văn không sắc nét; làm giả hình bóng chìm nhưng chỉ là hình bóng mờ, không có các chi tiết tinh xảo, sắc nét; dây bảo hiểm giả có các ký tự sáng hơn nền dây nhưng mờ, không rõ ràng; hình định vị không khớp khít; mực đổi màu in giả bằng nhũ mực vàng nhưng không có hiệu ứng đổi màu; mảng ký tự siêu nhỏ có thể đọc được nhưng không sắc nét; có làm giả hình ovan trong cửa sổ lớn nhưng không có cụm số dập nổi; khi soi dưới đèn cực tím: Mực in nền mặt trước và mặt sau phát quang, số seri dọc phát quang màu đỏ, có làm giả yếu tố mực không màu phát quang với cường độ mạnh. Chưa làm giả các yếu tố bảo an: Nét in nổi, hình ẩn (DOE) trong cửa sổ nhỏ. Yếu tố mực kim loại lấp lánh (ở mặt trước) được in giả bằng mực nhũ vàng, khi chao nghiêng lấp lánh màu vàng, có thể gây nhầm lẫn là tiền thật nếu không kiểm tra cẩn thận.

Tiền giả mệnh giá 200.000đ: Vần seri BR, NS, OT (phủ lớp nilong mỏng lên toàn bộ hai mặt tờ tiền), hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không chồng khớp, không tạo thành các khoảng trắng đều nhau; mực đổi màu được in cùng với hình ảnh, hoa văn mặt trước, không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật; mảng ký tự siêu nhỏ là những dải mực nhoè; các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy và phủ lớp nilon mỏng trên cả hai mặt tờ tiền. Khi soi dưới đèn cực tím: Nền giấy phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an: Nét in nổi; hình bóng chìm; dây bảo hiểm; cụm số dập nổi trong cửa sổ lớn; hình ẩn (đặc điểm nhiễu xạ quang học) trong cửa sổ nhỏ; mực kim loại lấp lánh và mực không màu phát quang.