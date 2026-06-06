Lời khuyên cho người thanh toán hóa đơn điện nước bằng tài khoản ngân hàng

Ảnh minh họa

Hiện nay, nhiều người lựa chọn thanh toán hóa đơn điện nước trực tuyến thông qua ứng dụng ngân hàng và thường mặc định sử dụng nguồn tiền từ tài khoản thanh toán. Cách này giúp giao dịch nhanh chóng, thuận tiện nhưng thường chỉ dừng lại ở việc hoàn tất thanh toán.

Trong khi đó, ít người để ý rằng chỉ cần thay đổi nguồn tiền thanh toán sang thẻ tín dụng hoặc lựa chọn đúng chương trình ưu đãi của ngân hàng, họ có thể nhận thêm hoàn tiền, tích điểm hoặc các quyền lợi khác. Với những khoản chi cố định hàng tháng như điện, nước, internet hay truyền hình, số tiền nhận lại có thể tích lũy thành một khoản đáng kể theo thời gian.

Về bản chất, người dùng vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền điện nước. Tuy nhiên, nếu sử dụng đúng dòng thẻ tín dụng hoàn tiền, một phần giá trị giao dịch có thể được hoàn lại vào tài khoản thẻ hoặc tích lũy thành điểm thưởng, qua đó giúp giảm chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Giả sử mỗi tháng một gia đình chi khoảng 2-3 triệu đồng cho tiền điện và nước trong mùa nắng nóng. Nếu các khoản thanh toán này được tính vào nhóm chi tiêu được hoàn tiền, số tiền hoàn lại sau một năm có thể lên tới vài trăm nghìn đồng hoặc hơn, tùy chính sách từng ngân hàng.

Đơn cử, tại Techcombank, ngoài thời gian miễn lãi lên tới 55 ngày, chủ thẻ còn có thể nhận các ưu đãi hoàn tiền, tích lũy điểm thưởng U-Point và đổi quà theo chính sách từng thời kỳ.

﻿MB cũng đang triển khai chương trình hoàn tiền 50% khi thanh toán hóa đơn điện nước trên ứng dụng MBBank bằng nguồn thẻ MB. Theo đó, khách hàng được hoàn tối đa 50.000 đồng đối với hóa đơn điện và tối đa 30.000 đồng đối với hóa đơn nước nếu đáp ứng điều kiện của chương trình.

﻿Với thẻ VIB Super Card, chủ thẻ có thể tự lựa chọn các danh mục ưu tiên để nhận hoàn tiền, trong đó có danh mục hóa đơn điện nước.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tính năng hoàn tiền chỉ thực sự mang lại lợi ích khi người dùng sử dụng thẻ một cách có kế hoạch.

Trước hết, chủ thẻ cần thanh toán dư nợ đúng hạn. Tiền hoàn nhận được thường chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, trong khi lãi suất thẻ tín dụng có thể ở mức khá cao nếu khách hàng chậm thanh toán. Chỉ một kỳ trả chậm cũng có thể khiến số tiền lãi phát sinh lớn hơn nhiều so với khoản hoàn tiền nhận được.

Bên cạnh đó, người dùng nên đọc kỹ điều kiện hoàn tiền của từng loại thẻ. Một số ngân hàng chỉ áp dụng hoàn tiền cho các nhóm chi tiêu nhất định hoặc giới hạn số tiền hoàn tối đa mỗi tháng.

Ngoài ra, chủ thẻ cần bảo mật thông tin thẻ, không chia sẻ mã OTP, mã CVV hoặc thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử cho bất kỳ ai để tránh nguy cơ mất tiền trong tài khoản.