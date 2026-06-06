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Bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Thuận và Cao Hồng Quang

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Công an TP Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Thuận và Cao Hồng Quang để điều tra hành vi cho vay lãi nặng sau khi phát hiện hai đối tượng phát tờ rơi cho vay và thu lợi bất chính hơn 30 triệu đồng.

Ngày 5/6, Công an TP Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Thuận (SN 1996) và Cao Hồng Quang (SN 1996) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, lúc 11h30 ngày 27/5, Công an phường Trảng Dài kiểm tra hành chính căn nhà thuộc hẻm 2B, tổ 13, khu phố 4C.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Qua đó, Công an phát hiện 120 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trả góp theo ngày, giải ngân trong ngày, kèm số điện thoại liên hệ. Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Minh Thuận và Cao Hồng Quang thừa nhận số tờ rơi trên được sử dụng để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền nhằm thực hiện hoạt động cho vay lấy lãi.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, Công an đã đưa cả 2 về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ. Quá trình đấu tranh, Thuận và Quang khai nhận đã tổ chức cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật.

Qua xác minh, làm việc với các bị hại và người liên quan, Công an xác định từ tháng 3/2026 đến nay, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 30 triệu đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng.

PV

Đời sống & Pháp luật

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