Từ ngày mai (8/6), quy định về một dịch vụ thanh toán của Vietcombank có hiệu lực

Nhằm tăng cường an toàn cho các giao dịch thanh toán tại nước ngoài qua hình thức quét mã QR trên VCB Digibank, đồng thời làm rõ quyền tra soát và khiếu nại của khách hàng khi sử dụng dịch vụ, Vietcombank mới đây đã cập nhật Điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử.



Theo đó, các quy định cụ thể liên quan đến giao dịch thanh toán QR xuyên biên giới đã được làm rõ và bổ sung trong Điều khoản, điều kiện mới. Điều khoản, điều kiện mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 08/06/2026.﻿

Dịch vụ QR Outbound (sau đây gọi tắt là Dịch vụ): là dịch vụ Vietcombank cung cấp cho phép Khách hàng sử dụng VCB Digibank để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng hình thức quét mã QR tại các Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu thuôc mạng lưới của hệ thống thanh toán quốc tế mà Vietcombank có hợp tác.

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng khi thực hiện giao dịch thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR tại nước ngoài, số tiền thanh toán được quy đổi sang VNĐ để ghi nợ tài khoản của Khách hàng theo tỷ giá do Vietcombank quy định tại thời điểm xử lý giao dịch cho Khách hàng.



Ngân hàng cũng quy định, khách hàng phải cam kết: (i) nguồn tiền được sử dụng trong giao dịch là hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc gia mà Khách hàng thực hiện giao dịch; (ii) không thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo (iii) không thực hiện giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cấm vận hoặc các mục đích trái quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia nơi phát sinh giao dịch thanh toán như kinh doanh trái pháp luật, giao dịch thanh toán khống, kinh doanh ngoại hối, giao dịch mua bán tiền ảo, giao dịch chuyển tiền/nạp tiền vào tài khoản/ví điện tử tại nước ngoài... và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật;...

Bên cạnh đó, khách hàng không thực hiện các giao dịch vi phạm các thỏa thuận giữa Vietcombank và các bên liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ theo thông báo của Vietcombank trong từng thời kỳ (bao gồm nhưng không giới hạn: các giao dịch cấm theo quy định của hệ thống thanh toán quốc tế: (a) hàng hóa hoặc dịch vụ dành cho người lớn; (b) dịch vụ cờ bạc hoặc xổ số; (c) sản phẩm thuốc lá; (d) vũ khí; (e) hàng hóa hoặc dịch vụ bị xâm phạm quyền riêng tư hoặc tài sản; (f) sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính bao gồm dịch vụ chuyển tiền và tiền điện tử; (g) sản phẩm lây nhiễm sinh hóa; (h) hàng hóa, dịch vụ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hoặc chứa nội dung phân biệt đối xử, bao gồm cả liên quan đến chủng tộc, giới tính, tôn giáo hoặc khu vực; thuốc generic, hoặc giả dược, thuộc gây mê hoặc thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện hoặc dịch vụ mang thai hộ và bất kỳ hàng hóa dịch vụ bất hợp pháp hoặc bị cấm theo quy định pháp luật của nước mà Khách hàng thực hiện giao dịch). Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về thiệt hại phát sinh (nếu có) trước Vietcombank và trước pháp luật đối với mọi vi phạm phát sinh từ cam kết nêu trên.



Vietcombank được quyền từ chối/ tạm dừng/trì hoãn cung cấp Dịch vụ và/hoặc thực hiện giao dịch cho Khách hàng mà không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh cho Khách hàng trong các trường hợp sau:

- Khi phát hiện hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ Khách hàng/giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến hoạt động tội phạm, rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, vi phạm các lệnh trừng phạt, chương trình cấm vận theo quy định của pháp luật và của Vietcombank nhưng không thể liên hệ được với khách hàng theo số điện thoại khách hàng đã đăng ký để sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử và/hoặc Khách hàng từ chối cung cấp các thông tin/chứng từ liên quan hoặc cung cấp các thông tin/chứng từ thiếu trung thực, khi có nghi ngờ giao dịch của Khách hàng liên quan đến gian lận thương mại

- Có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc giao dịch tiềm ẩn nhiều rủi ro hoặc liên quan đến hành vi gian lận, lừa đảo.﻿