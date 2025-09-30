Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo khẩn tới người dân các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng

30-09-2025 - 16:31 PM | Xã hội

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, đây là 4 tỉnh đang có nguy xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở cấp độ rủi ro mức cao nhất.

Do chịu ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), Trung Bộ và Bắc Bộ mưa từ ngày 25/9 đến nay với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm khí tượng thuỷ văn, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Thái Nguyên cấp 1, Thanh Hóa cấp 2; Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng cấp 3 (cấp cao nhất).

Cảnh báo khẩn tới người dân các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng- Ảnh 1.

Mực nước Sông Hiến dâng cao gây ngập sâu tại Tổ dân phố Hợp Giang 2, phường Thục Phán (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Riêng tại Cao Bằng, trận mưa kéo dài từ ngày 29 đến 30/9 đã gây nhiều thiệt hại tại tỉnh Cao Bằng. Đến trưa 30/9, đã có 2 người chết, 3 người mất tích và 2 người bị thương.

Trưa 30/9, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng đã ra bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 49 xã trên địa bàn tỉnh.

Theo bản tin, do lượng mưa lớn, kéo nhiều khu vực trong tỉnh Cao Bằng, mô hình độ ẩm đất đã ở trạng thái gần bão hòa (trên 85%), hoặc bão hòa.

Dự báo, trong 6 giờ tới, trời tiếp tục mưa, tiềm ẩn nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương, các lực lượng nêu cao tinh thần cảnh giác, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, chủ động ứng phó, phòng chống, di dời người, tài sản đến nơi an toàn, thông tin này được đăng tải trên báo Nhân dân.

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên Nổi bật

Viễn cảnh Tập đoàn hàng đầu Việt Nam "hồi sinh" dòng sông 2.000 năm tuổi, tạo nên cảnh tượng chưa từng có

Viễn cảnh Tập đoàn hàng đầu Việt Nam "hồi sinh" dòng sông 2.000 năm tuổi, tạo nên cảnh tượng chưa từng có Nổi bật

Bắt giam cựu cán bộ ngân hàng Nguyễn Anh Thế

Bắt giam cựu cán bộ ngân hàng Nguyễn Anh Thế

17:21 , 30/09/2025
Hà Nội ngập kinh hoàng, Sở GD-ĐT chỉ đạo nóng cho tất cả các trường trên thành phố

Hà Nội ngập kinh hoàng, Sở GD-ĐT chỉ đạo nóng cho tất cả các trường trên thành phố

16:57 , 30/09/2025
Gần 800 xã phường ở 11 tỉnh nguy cơ lũ quét và sạt lở

Gần 800 xã phường ở 11 tỉnh nguy cơ lũ quét và sạt lở

16:45 , 30/09/2025
Vụ bắt nữ đại gia Chu Thị Thành: Khởi tố thêm 1 Phó tổng giám đốc công ty

Vụ bắt nữ đại gia Chu Thị Thành: Khởi tố thêm 1 Phó tổng giám đốc công ty

15:13 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên