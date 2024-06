Cảnh báo lộ lọt thông tin cá nhân qua dịch vụ làm hộ chiếu trên mạng xã hội

Theo ANTV, nhiều người hiện nay lựa chọn thuê các dịch vụ làm hộ chiếu qua mạng xã hội, thay vì tự thực hiện theo các quy trình chính thức được hướng dẫn bởi các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là hàng loạt nguy cơ và rủi ro khó lường.

Việc thuê các dịch vụ này không chỉ yêu cầu họ phải chi trả số tiền cao hơn nhiều lần so với mức phí chuẩn do nhà nước quy định, mà còn có nguy cơ làm mất thông tin cá nhân quan trọng.

Nhiều "cò mồi" đã lợi dụng những khách hàng không rành công nghệ thông tin và cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, tìm cách chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Cụ thể, các đối tượng yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin nhạy cảm như số CMND hoặc số CCCD, hình ảnh chân dung, thông tin tài khoản ngân hàng... Những thông tin này có thể bị lợi dụng để thực hiện các hoạt động lừa đảo, gian lận trực tuyến, khiến người dùng mất tiền một cách không kiểm soát.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, cảnh báo rằng việc lộ thông tin cá nhân trên mạng xã hội có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh, an toàn thông tin cá nhân của người dân. Người dùng nên cảnh giác và tránh xa các dịch vụ không rõ nguồn gốc, không có giấy phép hoạt động chính thức từ cơ quan nhà nước.

Thay vào đó, để đảm bảo an toàn và pháp lý, người dân nên tuân thủ quy trình làm hộ chiếu theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Điều này giúp tránh được những rủi ro không đáng có mà các dịch vụ làm hộ chiếu trên mạng xã hội có thể mang lại.