Cảnh báo mạo danh Tập đoàn FPT lừa đảo tuyển dụng

Đại diện Tập đoàn FPT khẳng định: không thu tiền của bất kỳ ứng ứng viên nào khi ứng tuyển làm việc tại đây và khuyến cáo mọi người tìm hiểu kỹ quy trình tuyển dụng của FPT để tránh trường hợp bị lừa đảo.

Ông Chu Quang Huy - Giám đốc Nhân sự - Tập đoàn FPT cho biết: "Từ cuối năm 2022, chúng tôi đã nhận được thông tin các đối tượng lừa đảo mạo danh FPT đăng thông báo tuyển dụng lên các kênh thông tin đại chúng, sau đó thu tiền của ứng viên và chiếm đoạt khoản tiền này. Tập đoàn FPT đã đăng thông tin cảnh báo lên website FPT và các trang mạng xã hội của tập đoàn. Đến đầu tháng 4, các đối tượng lừa đảo tiếp tục sử dụng hình ảnh Tập đoàn FPT gồm để đăng thông tin tuyển dụng. Qua đó, các đối tượng lợi dụng lòng tin của các ứng viên đối với FPT để có các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Những hình thức lừa đảo của các đối tượng này vô cùng tinh vi như: Hẹn gặp ứng viên ngay tại chân tòa nhà FPT Tower sau giờ hành chính để phỏng vấn; Nhắn tin tư vấn các vị trí FPT đang tuyển dụng trên các website việc làm để mời ứng viên ứng tuyển; Gửi các đường dẫn (link_, hướng dẫn ứng viên đăng nhập rồi nạp tiền làm nhiệm vụ... Thậm chí, có những đối tượng còn sử dụng hình ảnh giám đốc nhân sự tập đoàn và lãnh đạo các Công ty thành viên FPT để tăng thêm lòng tin cho các ứng viên tham gia phỏng vấn, đóng tiền trước khi đi làm…

Tập đoàn FPT và các Công ty thành viên (CTTV) đang bị các đối tượng mạo danh để lừa đảo tuyển dụng.

Theo đại diện pháp lý của Tập đoàn FPT, Đối tượng mạo danh FPT đã vi phạm quy định về sử dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử. Căn cứ theo điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Trường hợp thỏa cấu thành tội phạm của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối tượng chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đại diện FPT cho biết, ứng viên không may bị lừa đảo, có thể liên hệ tới các cơ quan sau: Đường dây nóng 113 và trang Facebook Công an thành phố Hà Nội; Đường dây nóng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: 069.219.4053; Trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam; Đối với người dân tại TP. Hồ Chí Minh có thể gọi đến số điện thoại đường dây nóng 069.318.7200.

Hình ảnh trang thông tin lừa đảo tuyển dụng.

FPT không thu chi phí khi ứng viên đăng ký tuyển dụng

Với ứng viên mong muốn được làm việc tại FPT, Tập đoàn không thu chi phí khi ứng viên đăng ký tuyển dụng. Ứng viên có thể tìm kiếm cơ hội việc làm qua các kênh tuyển dụng chính thống như: Fanpage Tuyển dụng FPT; Website: Tuyendung.fpt.com.vn.

Quy trình tuyển dụng vào Tập đoàn FPT và các công ty thành viên được công khai gồm các bước:

1. Ứng tuyển tại website tuyendung.fpt.com.vn hoặc gửi mail về career@fpt.com.vn

2. Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ

3. Bài kiểm tra chuyên môn với một số vị trí đặc thù

4. Phỏng vấn với hội đồng xét tuyển

5. Thỏa thuận hợp đồng

6. Ứng viên tuyển dụng thành công và hoàn thiện hồ sơ làm việc

Trong quá trình này, FPT không thu bất cứ chi phí nào của ứng viên. Là tập đoàn công nghệ hàng đầu, FPT luôn nỗ lực nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và coi nhân sự là nền tảng quan trọng, quyết định tốc độ, chất lượng phát triển của tập đoàn. Để đáp ứng được yêu cầu của thị trường, khách hàng trong thời kỳ chuyển đổi số, FPT có nhiều hoạt động đào tạo, đãi ngộ để thu hút nhân sự tài năng và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Chủ tịch Trương Gia Bình đã đưa ra mục tiêu FPT trở thành một tổ chức kiểu mới, nơi mỗi con người được tôn trọng, khích lệ phát triển năng lực cá nhân, khẳng định bản thân. Từ đó, tập đoàn phát triển nguồn lực chất lượng cao để làm chủ công nghệ mới, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường.

FPT hiện có 60.000 nhân sự làm việc tại 29 quốc gia trên thế giới. Đội ngũ nhân sự có tuổi trung bình 28, trong đó 47% là Gen Z, 3.123 nhân sự làm việc trực tiếp tại nước ngoài. Trong đó có 1.888 nhân sự là người nước ngoài với 55 quốc tịch làm việc tại FPT.