Sắp diễn ra thương vụ 'khủng' của Sabeco

Tổng Công ty CP Bia rượu Nước Giải Khát Sài Gòn ( Sabeco - mã chứng khoán: SAB) thông báo kế hoạch chào mua công khai hơn 37,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 43,2% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây (Sabibeco - mã chứng khoán: SBB).

Theo kế hoạch, Sabeco sẽ chào mua công khai hơn 37,8 triệu cổ phiếu SBB trong giai đoạn 31/10 - 25/12. Nếu giao dịch thành công, Sabeco sẽ nâng sở hữu trực tiếp từ gần 14,4 triệu cổ phiếu (tương đương 43,2% vốn điều lệ) lên gần 52,2 triệu cổ phiếu (tương ứng 59,6% vốn điều lệ), để trở thành công ty mẹ của Sabibeco.

Sabeco trở thành công ty mẹ của Sabibeco nếu mua thành công hơn 37,8 triệu cổ phiếu SBB.

Với giá chào mua 22.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Sabeco cần chi ra hơn 830 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ này. Mức giá chào mua đang cao hơn 24% so với thị giá khoảng 17.800 đồng/cổ phiếu của SBB hiện tại.

Sabeco cho biết, trong quá trình chào mua có thể tăng giá (nếu cần) để đảm bảo lợi ích của công ty, cũng như đưa ra các điều kiện về việc hủy bỏ đợt chào mua nếu số lượng cổ phiếu SBB đăng ký bán không đạt tỷ lệ tối thiểu hơn 25,1 triệu cổ phiếu hoặc SBB giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Hồi tháng 9, Hội đồng quản trị (HĐQT) Sabeco đã thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu SBB nhằm mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Sabibeco được biết đến với nhãn hiệu bia Sagota gồm nhiều sản phẩm bia hơi, bia lon, bia tươi, bia chai; sản phẩm gia công bia Saigon Special, Saigon Larger, Saigon 333 Export, Saigon Export; nước uống lúa mạch vị chanh và vị mâm xôi Malty.

Ngoài ra, từ ngày 28/10 - 25/11, Sabeco sẽ mua thỏa thuận hơn 2 triệu cổ phiếu Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây (mã chứng khoán: WSB), nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 70,55% lên 84,46% vốn điều lệ WSB.

Hôm 22/10, đại hội cổ đông bất thường của Bia Sài Gòn - Miền Tây đã chấp thuận cho Sabeco nhận chuyển nhượng hơn 2 triệu cổ phiếu WSB mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, từ 7 cá nhân và tổ chức, gồm quỹ AFC Vietnam Fund (gần 1,3 triệu cổ phiếu), ông Robert Alexander Stone (237.600 cổ phiếu),bà Phạm Thu Ngân (217.000 cổ phiếu)…

Nếu giao dịch thành công, Sabeco sẽ trở thành cổ đông lớn duy nhất của WSB. Ước tính, Sabeco cần chi hơn 100 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ tăng sở hữu tại Bia Sài Gòn - Miền Tây.

Trước đó, Sabeco báo cáo đã mua thỏa thuận hơn 2,8 triệu cổ phiếu WSB trong phiên 27/4/2023, nâng tỷ lệ sở hữu từ 51% lên mức 70,55% vốn điều lệ Bia Sài Gòn - Miền Tây như hiện tại. Tổng giá trị thương vụ hơn 164 tỷ đồng, bình quân 58.000 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, ông Tan Teek Chuan Lester - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây đồng thời là Tổng Giám đốc Sabeco. Các thành viên HĐQT Bia Sài Gòn - Miền Tây gồm ông Trần Nguyên Trung, bà Nguyễn Thị Kim Cúc và bà Teoh Jia Ee lần lượt giữ chức Kế toán trưởng, Giám đốc mua hàng và Người phụ trách quản trị của Sabeco.

Sabeco sẽ nâng sở hữu tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây lên 84,46% vốn điều lệ.

Quý III năm nay, Bia Sài Gòn - Miền Tây đạt gần 206 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 18% so với cùng kỳ năm trước), lãi ròng 16,3 tỷ đồng (giảm 2% so với cùng kỳ). 9 tháng đầu năm, lãi ròng WSB ở mức gần 59 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ nhưng đã thực hiện hơn 90% kế hoạch năm.

Trong khi đó, nửa đầu năm nay, Sabeco ghi nhận gần 15.270 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 5% so với cùng kỳ) và lãi ròng gần 2.246 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ), thực hiện được 44% chỉ tiêu doanh thu và 52% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của Sabeco ở mức gần 34.154 tỷ đồng, tăng thêm 97 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả khoảng 9.024 tỷ đồng, tăng 453 tỷ đồng so với đầu năm.