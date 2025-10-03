Cảnh báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước

Tội phạm lợi dụng cả chính sách miễn giảm học phí để lừa phụ huynh

Chủ trương miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên toàn quốc từ năm học 2025 – 2026 đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi chính sách được công bố, các đối tượng xấu đã nhanh chóng lợi dụng để triển khai nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Tại Tọa đàm về nhu cầu và tổ chức đào tạo an ninh mạng ở Việt Nam cuối tháng 9, Thượng tá Lê Văn Dĩnh (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) phát biểu: Mỗi khi nhà nước ban hành một chính sách mới, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng để đưa ra những kênh tiếp cận mà ngay cả cơ quan quản lý cũng chưa kịp định hình.

Khi có được thông tin, chúng nhanh chóng chiếm quyền truy cập và thực hiện lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản. Ban đầu, số tiền thường nhỏ nhằm tạo lòng tin, sau đó tăng dần, khiến nhiều phụ huynh rơi vào tâm lý muốn “gỡ gạc” và tiếp tục chuyển thêm tiền, dẫn đến thiệt hại ngày càng lớn.

Ngoài ra, một số đối tượng còn giả mạo văn bản của Bộ GD-ĐT hoặc các trường đại học để quảng bá thông tin tuyển sinh, du học, kèm theo yêu cầu chuyển tiền chứng minh tài chính.

Công an khẳng định đây là các thủ đoạn lừa đảo và khuyến cáo người dân:

Phụ huynh lưu ý các thông tin liên quan đến học sinh đều được thông báo qua giáo viên chủ nhiệm hoặc đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của ngành, nhà trường, không thông báo qua gọi điện thoại.

Bộ GD&ĐT đề nghị người dân cần tỉnh táo trước thông tin sắp xếp các trường Đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát đi cảnh báo chính thức trên fanpage về việc xuất hiện nhiều thông tin sai lệch liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục Đại học.

Thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung cho rằng một số trường đại học lớn sẽ được hợp nhất. Trong đó có tin đồn về việc Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Điện lực, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Đại học Mỏ - Địa chất sẽ gộp thành “Đại học Kỹ thuật và Công nghệ quốc gia”.

Thông tin sau sự thật về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học. Ảnh: Bộ GD & ĐT

Một thông tin sai lệch khác cũng lan truyền là việc thành lập “Đại học Kinh tế - Luật Quốc gia” gồm Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương mại, Đại học Ngoại thương, Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tài chính.

Trước những thông tin trên, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh: đây là tin đồn thất thiệt, không đúng sự thật. Hiện Bộ đang được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, đồng thời phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá thực trạng.

Khi hoàn thiện, phương án cụ thể sẽ được trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ GD-ĐT đề nghị phụ huynh, học sinh, sinh viên và dư luận xã hội cần cảnh giác, tỉnh táo trước những tin đồn chưa được kiểm chứng. Người dân không nên chia sẻ hoặc lan truyền các nội dung sai sự thật, tránh gây hoang mang dư luận.



