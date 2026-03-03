Cảnh báo nóng người dùng iPhone: Tính năng này không còn an toàn

Từ phiên bản iOS 14, Apple đã trang bị một tính năng bảo mật rất được lòng người dùng là hiển thị một chấm nhỏ màu cam hoặc xanh lá cây trên màn hình để báo hiệu khi nào micro hoặc camera đang được sử dụng. Đây từng là "tấm khiên" trực quan nhất giúp bạn phát hiện ngay lập tức nếu có ứng dụng đang lén lút theo dõi mình. Tuy nhiên, lớp bảo vệ tưởng chừng vững chắc này vừa bị xuyên thủng bởi những loại mã độc ngày càng tinh vi.

Chấm cam trên iPhone không còn an toàn khi mã độc ngày càng tinh vi

Theo báo cáo mới nhất từ các chuyên gia an ninh mạng Hu Ke và Nir Avraham tại Jamf, phần mềm gián điệp thương mại mang tên Predator của Intellexa đã tìm ra cách qua mặt hệ thống của Apple. Qua quá trình phân tích ngược, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng Predator có thể can thiệp vào một điểm chặn duy nhất bên trong hệ điều hành. Thủ đoạn này giúp mã độc chặn đứng thông tin từ cảm biến trước khi nó kịp truyền đến lớp giao diện người dùng, qua đó vô hiệu hóa hoàn toàn cả chấm màu cam và xanh lá.

Mối nguy hiểm lớn nhất của phát hiện này nằm ở việc chiếc iPhone bị nhiễm độc vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Kẻ tấn công có thể thoải mái ghi hình và thu âm mọi hoạt động xung quanh mà nạn nhân không nhận được bất kỳ cảnh báo trực quan nào, dẫn đến việc thiết bị bị xâm nhập trong thời gian dài mà không ai hay biết. Sự xuất hiện của các kỹ thuật lẩn tránh tinh vi này đã buộc Apple phải liên tục đưa ra các cảnh báo bảo mật và tung ra các bản cập nhật iOS mới để vá lỗi cho cả thiết bị đời mới lẫn cũ.

Kẻ gian ghi hình và thu âm mọi hoạt động trên iPhone mà không bị phát hiện

Khi những dấu hiệu cảnh báo trực quan của hệ thống không còn là thước đo an toàn tuyệt đối, người dùng cần trang bị thêm các kỹ năng nhận biết khác để tự bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các chuyên gia khuyến cáo bạn nên chú ý đến những dấu hiệu bất thường về mặt hiệu năng.

Nếu chiếc iPhone đột nhiên nóng lên quá mức dù không sử dụng tác vụ nặng, tốc độ phản hồi trở nên chậm chạp một cách khó hiểu, hoặc xuất hiện những ứng dụng lạ mà bạn không hề cài đặt, rất có thể máy đã bị nhiễm phần mềm gián điệp. Việc tắt nguồn và khởi động lại điện thoại có thể tạm thời vô hiệu hóa mã độc, nhưng nếu nghi ngờ thiết bị đã bị xâm nhập sâu, cách tốt nhất là bạn nên ngừng sử dụng và nhờ đến sự can thiệp của các chuyên gia bảo mật.