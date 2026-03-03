Phát hiện gói ô mai nhiều người Việt ăn có hạn sử dụng đến 5 thế kỷ

Thông thường các sản phẩm tiêu dùng trên thị trường đều được in hạn sử dụng theo chuẩn ngày tháng năm dương lịch hoặc một dãy số ký hiệu lô hàng quen thuộc. Tuy nhiên mới đây một cư dân mạng đã khiến nhiều người phải hoang mang khi đăng tải bức ảnh chụp lại bao bì của một gói ô mai với dãy số hạn sử dụng lạ lùng chưa từng thấy vì sử dụng lịch hiếm khi được bắt gặp ở Việt Nam.

Cụ thể câu chuyện bắt nguồn từ một bài đăng thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng khi chủ nhân bài viết chia sẻ hình ảnh chụp cận cảnh gói ô mai của mình. Như một thói quen cẩn thận trước khi ăn uống, người này lật mặt sau để kiểm tra ngày sản xuất và hạn sử dụng thì bỗng dưng đứng hình mất vài giây. Thay vì những con số quen thuộc của năm 2026, bao bì lại in rõ ràng dòng chữ ngày sản xuất là 06/12/2568 và hạn sử dụng là 05/10/2569.

Năm sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì khiến chủ bài đăng hoang mang. Ảnh: @na.oclock

Sự chênh lệch thời gian lên đến hơn năm thế kỷ này khiến cho chủ bài đăng hoang mang tột độ. Trong khi năm nay mới là năm 2026 thì gói ô mai này dường như được xuyên không từ tương lai xa xôi mang về. Chính vì quá bối rối và không dám bóc ra ăn, cô nàng đã phải cầu cứu cộng đồng mạng nhằm tìm ra một lời giải đáp hợp lý nhất cho những con số bí ẩn này.

Ngay lập tức hội những người đam mê ẩm thực Thái Lan và các chuyên gia săn đồ ngoại đã nhanh chóng giải thích. Rất nhiều bình luận đồng loạt khẳng định đây chính là Phật lịch hay còn gọi là lịch Phật giáo. Nhiều người nhiệt tình hướng dẫn rằng chỉ cần lấy số năm in trên bao bì trừ đi 543 là sẽ ra đúng năm dương lịch hiện tại: “Cái này là Phật lịch, bạn cứ lấy số năm trừ đi 543 nhé. Bên Thái chủ yếu dùng năm như này, còn cái trừ đi 544 mình ít thấy mọi người dùng lắm”. Một số người còn bổ sung thêm thông tin rằng bên xứ sở chùa Vàng chủ yếu dùng hệ thống năm như thế này để in lên bao bì sản phẩm thương mại.

Một số ví dụ hạn sử dụng bao bì của các sản phẩm khác của Thái Lan. Ảnh: TAT Hochiminh, Hằng Phương

Được biết, Phật lịch là loại lịch tính từ năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn. Hiện nay loại lịch này được sử dụng làm lịch chính thức trong các văn bản nhà nước và vô cùng phổ biến tại nhiều quốc gia có truyền thống đạo Phật như Thái Lan. Cách quy đổi đơn giản và phổ biến nhất mà mọi người hay dùng chính là lấy năm dương lịch cộng thêm 543 năm.

Áp dụng đúng công thức này vào gói ô mai, chúng ta có thể dễ dàng giải mã được thời gian thực tế. Ngày sản xuất 2568 in trên bao bì thực chất là năm 2025 và hạn sử dụng an toàn 2569 sẽ rơi vào năm 2026. Vậy là gói đồ ăn vặt này hoàn toàn mới tinh và tuyệt đối an toàn để nhâm nhi thưởng thức.

Nhờ có sự trợ giúp nhiệt tình từ cộng đồng mạng mà chủ nhân bài đăng đã lập tức thở phào nhẹ nhõm và tự bỏ túi thêm một kiến thức vô cùng thú vị. Điều này cũng đồng thời giúp cho vô số người khác từng một phen hoang mang khi lần đầu tiên nhìn thấy những dòng chữ hạn sử dụng đến từ tương lai như thế này được giải tỏa thắc mắc.