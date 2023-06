Cảnh báo suy thoái kinh tế toàn cầu

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết GDP toàn cầu thực tế tăng 2,1% trong năm nay. Con số này tăng so với kiến 1,7% được đưa ra vào tháng 1 nhưng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng năm 2022 là 3,1%.

Tổ chức cho vay phát triển cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 xuống 2,4% từ mức 2,7% vào tháng 1, với lý do tác động trễ của việc thắt chặt tiền tệ của ngân hàng trung ương, điều kiện tín dụng hạn chế hơn đang làm giảm đầu tư kinh doanh.

Những yếu tố này làm mức tăng trưởng nửa cuối 2023 - đầu 2024 chậm hơn nữa. Ngân hàng đã đưa ra dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 mới là 3,0%.

Ngân hàng thế giới đưa ra nhiều dự báo quan trọng về kinh tế.

Indermit Gill, chuyên gia kinh tế của WB, đưa ra dự đoán ảm đạm về các dự báo mới. Ông cho rằng 2023 là một trong những năm tăng trưởng kinh tế chậm nhất với các nền kinh tế lớn trong năm thập kỷ qua.

Ông nói thêm, 2/3 các nền kinh tế đang phát triển có mức tăng trưởng thấp hơn so với năm 2022, gây trở ngại lớn cho quá trình phục hồi sau đại dịch, gia tăng khó khăn về nợ chính phủ.

"Thậm chí đến cuối năm tới, 1/3 thế giới đang phát triển sẽ không vượt qua mức thu nhập bình quân đầu người mà họ có vào cuối năm 2019," ông Gill nói với các phóng viên. "Đó là năm năm bị mất cho gần một phần ba các quốc gia trên thế giới."

Hồi tháng 1, WB cảnh báo GDP toàn cầu đang chậm lại trước bờ vực suy thoái, nhưng kể từ đó, sức mạnh trên thị trường lao động và sức tiêu dùng ở Mỹ đã vượt quá mong đợi cũng như sự phục hồi của Trung Quốc sau các đợt phong tỏa do COVID-19.

Tăng trưởng của Mỹ năm 2023 được dự đoán là 1,1%, cao hơn gấp đôi so với mức 0,5% được dự báo vào tháng 1, trong khi tăng trưởng của Trung Quốc dự kiến tăng lên 5,6%, so với mức dự báo 4,3% vào tháng 1 sau khi mức tăng trưởng giảm 3% do COVID-19 vào năm 2022.

Tuy nhiên, khi dự đoán tăng trưởng năm 2024, Ngân hàng Thế giới giảm một nửa của Mỹ xuống 0,8% và cắt giảm 0,4% dự đoán của Trung Quốc xuống còn 4,6%.

Người cho vay cho biết căng thẳng gần đây của ngành ngân hàng góp phần vào việc tài chính bị thắt chặt kéo dài đến năm 2024.

Bất lợi tiềm ẩn đang âm thầm diễn ra khi căng thẳng ngân hàng dẫn đến khủng hoảng tín dụng nghiêm trọng và căng thẳng thị trường tài chính rộng lớn hơn ở các nền kinh tế tiên tiến. Điều này có thể cắt giảm một nửa mức tăng trưởng năm 2024 xuống 1,3%, tốc độ chậm nhất trong 30 năm ngoài cuộc suy thoái năm 2009 và 2020.

“Trong kịch bản khác khi căng thẳng tài chính lan rộng trên toàn cầu ở mức độ lớn hơn nhiều, nền kinh tế thế giới sẽ rơi vào suy thoái vào năm 2024. Lạm phát cơ bản dự kiến vẫn cao hơn mục tiêu của ngân hàng trung ương ở nhiều quốc gia”, WB cảnh báo.