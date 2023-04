Xuất hiện “dấu hiệu của sự sống” trên thị trường IPO ngay cả khi nỗi lo suy thoái kinh tế vẫn trực chờ

Theo dữ liệu Bloomberg tổng hợp, các thương vụ IPO trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua đã tăng lên 25 tỷ USD, gần gấp đôi so với tháng 1 và tháng 2. Các nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội ở khắp nơi, từ Hồng Kông tới Milan. Tuy nhiên, hoạt động IPO đặc biệt sôi nổi ở châu Á với 80% tổng giá trị.

Trong khi đó, những lo ngại về suy thoái kinh tế đã ngăn các công ty IPO tại Mỹ, dẫn tới việc làm chậm tốc độ phục hồi của thị trường IPO toàn cầu. Ngoài ra, quy mô các đợt chào sàn cũng nhỏ hơn cùng với số tiền huy động được ít hơn 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Jason Manketo, đồng giám đốc toàn cầu của công ty luật Linklaters, cho biết: “Chúng tôi bắt đầu nhận thấy sự khởi sắc khi các công ty tái khởi động những quy trình vốn đã bị đình trệ. Tuy nhiên, vẫn còn những sự không chắc chắn trên thị trường. Trong khi đó, nhiều người mua muốn nhìn kết quả hoạt động của doanh nghiệp vài quý trước thời điểm IPO. Điều đó có nghĩa là nhiều vụ chào sàn sẽ được đẩy sang năm 2024”.

Châu Á dẫn đầu

Các dữ liệu cho thấy hoạt động IPO ở châu Á hiện đang nhộn nhịp nhất thế giưới. Tuy nhiên, có những thay đổi quan trọng đã xuất hiện. Trong năm 2022, các hoạt động IPO chủ yếu ở thị trường Trung Quốc đại lục thì giờ đây đã diễn ra trên khắp châu Á.

Cụ thể, Indonesia ghi nhận một màn “tỏa sáng” của bộ đôi xuất khẩu Niken ngay khi lên sàn. Rakuten Bank Ltd. của Nhật Bản tăng vọt sau khi xác lập đợt IPO quy mô nhất tại Nhật Bản kể từ năm 2018. Công ty rượu ZJLD Group Inc. của Trung Quốc cũng có vụ IPO được mô tả là lớn nhất Hồng Kông trong năm 2023.

“Một cách chậm chạp, thị trường IPO đang quay trở lại. Nó chưa thể phục hồi hoàn toàn nhưng đã có dấu hiệu của sự sống và sức sống mới”, James Wang của Goldman Sachs cho biết.

Châu Âu thức giấc

Thị trường IPO ở châu Âu đang giảm 12% trong năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái vì bất ổn địa chính trị. Ngoài ra, các phiên IPO với lợi nhuận kém cũng khiến các nhà đầu tư ngại xuống tiền. Ngoài ra, biến cố với Credit Suisse Group AG cũng khiến các nhà đầu tư lo lắng hơn về tác động của lãi suất và lạm phát, dẫn tới các kế hoạch niêm yết trở nên hỗn loạn.

Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy lục địa này đang thức giấc. Lottomatica SpA, công ty kinh doanh sòng bài của Italy do Apollo Global Management Inc. chống lưng đã IPO thành công với 600 triệu euro. Công ty lưu trữ web của Đức Ionos SE và nhà sản xuất linh kiện động cơ điện EuroGroup Laminations SpA đã huy động được hơn 400 triệu USD trong thương vụ IPO của mình.

Mỹ tụt lại phía sau

Tuy nhiên, triển vọng IPO ở Mỹ vẫn còn nhiều thách thức. Chỉ có 4,1 tỷ USD được huy động từ các hoạt động IPO trong năm nay và riêng 3 công ty là Nextracker Inc., Atlas Energy Solutions Inc. và Enlight Renewable Energy Ltd. đã chiếm 1/3 số tiền đó.

Các nhà đầu tư lo ngại nguy cơ suy thoái kinh tế ở Mỹ cùng sự không rõ ràng trong lộ trình lãi suất của FED nên ngần ngại xuống tiền.

Tham khảo: Bloomberg