Nỗi sợ bao trùm tầng lớp C-Level ở Mỹ sau vụ sát hại lãnh đạo gã khổng lồ bảo hiểm UnitedHealthcare

Vụ sát hại Brian Thompson, CEO UnitedHealthcare ở Midtown Manhattan hồi tuần trước đã thực sự làm rúng động tầng lớp C-Level trên khắp nước Mỹ. Điều này thậm chí còn buộc các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải tuân thủ các quy trình an ninh nghiêm ngặt dù ngay bản thân họ không mấy dễ chịu.

Hội đồng quản trị các doanh nghiệp cũng đang đánh giá lại ngân sách an ninh. Các CEO cũng được yêu cầu không để lộ thông tin cá nhân trên tài khoản số, điều có thể khiến họ bị theo dõi vì những mục tiêu mờ ám.

“Các tập đoàn ở Mỹ đều đang lo lắng. Mọi người đều đang trong tình trạng báo động cao. Các công ty muốn nâng cao công tác an ninh cho CEO. CEO UnitedHealthcare là nạn nhân đầu tiên, không ai chắc chắn rằng sẽ không có những nạn nhân tiếp theo”, Keith Wojcieszek của Kroll chia sẻ.

Bản thân cảnh sát New York cũng đang rất thận trọng. Họ cho rằng vụ sát hại CEO UnitedHealthcare có thể trở thành vụ việc mở màn, làm bùng lên nhiều hành động bạo lực hơn đối với lãnh đạo các doanh nghiệp.

Các công ty an ninh ở Mỹ cũng nhận được nhiều cuộc gọi để đảm bảo an toàn cho lãnh đạo các doanh nghiệp. Seth Krummrich, một Đại tá đã nghỉ hưu của Quân đội hiện đang đảm trách cương vị phó chủ tịch của công ty an ninh Global Guardian, nói rằng họ đã nhận được 70 cuộc gọi trong 36 giờ đầu tiên của vụ ám sát – một lượng yêu cầu tăng đột biến.

“Đó là một lời cảnh tỉnh. Tâm trạng mọi người đã biến đổi hoàn toàn trong thời gian rất ngắn. Các doanh nghiệp ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh đạo công ty và gia đình họ khỏi những mối đe dọa tiềm năng”, Krummrich cho hay.

Không chỉ các doanh nghiệp lớn, lãnh đạo các công ty nhỏ cũng đang ngày càng quan tâm hơn tới an ninh cá nhân. Họ cho rằng vụ ám sát đã nêu bật những rủi ro mà lãnh đạo các công ty, tập đoàn ở Mỹ đang phải đối mặt.

Khi thân thế của hung thủ sát hại CEO UnitedHealthcare được hé lộ, người ta lại càng cảm thấy bàng hoàng hơn. Đây là một người 26 tuổi, từng tốt nghiệp Ivy League, một trong những ngôi trường có tiếng của Mỹ. Thậm chí, kẻ này còn sở hữu một bản “sơ yếu lý lịch” mà nhiều người cho rằng đáng ngưỡng mộ, từ gia thế, học vấn tới công việc.

Báo cáo của Cảnh sát New York cho biết nguyên nhân của vụ ám sát được cho là sự bất mãn của nghi phạm Luigi Mangione với ngành bảo hiểm nói riêng và chống lại “lòng tham của các doanh nghiệp” nói chung. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, Mangione lại đang được bênh vực, thậm chí tung hô. Điều này làm dấy lên lo ngại về những kẻ bắt chước, điều khiến giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ phải đối mặt với nguy hiểm tiềm tàng.

Tham khảo: CNN