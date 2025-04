Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/4, quý I/2025, cả nước có hơn 72,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý I/2025, cả nước có 36,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 356,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 228,2 nghìn lao động, giảm 4% về số doanh nghiệp, tăng 1,3% về số vốn đăng ký và giảm 14,6% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2025 đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm nay là 1.386,7 nghìn tỷ đồng, gấp gần 2,1 lần cùng kỳ năm 2024.

Trong quý I/2025 có gần 73 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 36,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2024, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý I/2025 lên hơn 72,9 nghìn doanh nghiệp.

Trong tháng 3, cả nước có hơn 15,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 126,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 87,5 nghìn lao động, tăng 54,2% về số doanh nghiệp, giảm 7,4% về số vốn đăng ký và tăng 48,0% về số lao động so với tháng 2/2025.

So với cùng kỳ năm trước, tăng 3,4% về số doanh nghiệp, giảm 4,7% về số vốn đăng ký và tăng 2,6% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8,1 tỷ đồng, giảm 39,9% so với tháng trước và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, trong tháng 3, cả nước còn có hơn 9,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,3% so với tháng trước và gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, bình quân một tháng có hơn 24,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, trong quý I/2025 có 329 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước; gần 8,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 5,9%; gần 27,5 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 3,3%.

Bên cạnh đó, trong quý I năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là hơn 61,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước; gần 11,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 26,1%; gần 5,9 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,0%.

Trong tháng 3, có 4.392 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 23,6% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2024; 4.899 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 64,9% và giảm 1,6%; 2.137 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% và tăng 54,4%.