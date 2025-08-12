Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo thủ đoạn ‘bắt cóc online’ học sinh, sinh viên

12-08-2025 - 15:28 PM | Kinh tế số

Chuyên gia an ninh mạng đề nghị phụ huynh tăng cường trao đổi, giáo dục con em nhận diện dấu hiệu lừa đảo, đặc biệt là thủ đoạn "bắt cóc online", nâng cao cảnh giác.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp học sinh, sinh viên bị các đối tượng giả danh công an gọi điện. Chúng thông báo người nghe “liên quan đến một vụ án” và yêu cầu nộp tiền để xác minh.

Không chỉ lừa nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng còn lợi dụng tâm lý hoảng sợ của nạn nhân yêu cầu họ rời khỏi nơi cư trú. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân thuê nhà nghỉ hoặc khách sạn, yêu cầu “giữ bí mật”, không liên lạc với gia đình.

Tiếp đến, chúng liên lạc với người thân của nạn nhân, dựng kịch bản “bắt cóc” và yêu cầu chuyển tiền “chuộc” dưới danh nghĩa nộp tiền xác minh tội phạm. Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn lừa đảo có tổ chức.

Cảnh báo thủ đoạn ‘bắt cóc online’ học sinh, sinh viên- Ảnh 1.

Khuyến cáo của cơ quan chức năng về thủ đoạn lừa đảo dàn dựng kịch bản "bắt cóc online". (Nguồn: BCA)

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa. Cơ quan chức năng cho biết thêm, cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, không điện thông báo liên quan đến tội phạm, không yêu cầu nộp tiền để xác minh hay kết bạn Zalo, thực hiện “video call” để làm việc.

Mọi người cần cảnh giác với các yêu cầu vay tiền, yêu cầu giữ bí mật hoặc yêu cầu rời khỏi nơi cư trú, vì đây đều là những dấu hiệu đáng ngờ. Mọi người khi nhận cuộc gọi tự xưng công an và yêu cầu chuyển tiền, cần lập tức dừng liên lạc, thông báo cho gia đình, nhà trường và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất.

Các chuyên gia an ninh mạng cũng đề nghị phụ huynh tăng cường trao đổi, giáo dục con em để nhận diện các dấu hiệu lừa đảo, đặc biệt là thủ đoạn "bắt cóc online", qua đó nâng cao cảnh giác và bảo vệ bản thân.

Người Việt "tận hưởng" mạng di động nhanh top đầu thế giới nhờ 1 ông lớn viễn thông, vượt cả Singapore

Theo Minh Hoàn

VTC News

