Cảnh báo thủ đoạn hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa

Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện nhiều tài khoản giả danh Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) hỗ trợ tiếp nhận thông tin điều tra, giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng giới thiệu sẽ hỗ trợ tiếp nhận trình báo lừa đảo, thu hồi tiền bị lừa với thủ tục nhanh chóng, cam kết lấy lại được tiền.