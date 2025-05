Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia đầu tư qua ứng dụng Momo Pro giả mạo

Gần đây, anh H. (sinh năm 1991, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị lừa đảo với số tiền lên tới 330 triệu đồng. Theo đơn trình báo, anh H. có nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger với nội dung thông báo mã trúng thưởng từ ứng dụng MoMo Pro có giao diện giống ứng dụng MoMo.

Do tin tưởng, anh H. đã tải ứng dụng MoMo Pro và đăng nhập để nhận thưởng. Sau đó các đối tượng mời chào anh tham gia vào hệ thống quỹ đầu tư MoMo Pro, mỗi lần nạp tiền tham gia giao dịch sẽ nhận được lợi nhuận lên đến 50% so với số vốn bỏ ra. Tin lời, anh H. đã thực hiện 3 lần nạp tiền, tổng cộng là 330 triệu đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống bất ngờ báo lỗi và yêu cầu anh nộp thêm 330 triệu đồng mới có thể rút được số tiền đã đầu tư. Lúc này, anh H. nhận ra mình đã bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Hiện nay, ứng dụng MoMo không có bản nâng cấp là ứng dụng MoMo Pro. Người dân cần tìm hiểu kỹ các ứng dụng thanh toán trực tuyến chính thống, không đăng nhập vào các đường link lạ yêu cầu tải ứng dụng để sử dụng.

- Không tham gia các hội, nhóm mang tính chất “kêu gọi đầu tư” trên không gian mạng. Luôn cảnh giác trước những lời mời chào đầu tư được hưởng lãi suất cao có thể là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo.

- Không tham gia giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc nhất là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, cơ hội đầu tư hấp dẫn để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản và gặp phải những sự việc đáng tiếc xảy ra.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về các phương thức lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân và gia đình các phương thức lừa đảo và các biện pháp phòng, chống.

- Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh , ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.