Cảnh báo trang web chứa mã độc, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng

Techcombank mới đây liên tục cảnh báo nhiều thủ đoạn mạo danh thương hiệu ngân hàng , nhân viên ngân hàng để lừa đảo. Mới đây, ngân hàng cho biết có tình trạng kẻ gian giả mạo giấy tờ có đóng dấu, chữ ký mạo danh cán bộ nhân viên, quản lý của Techcombank.

Các lý do như hoàn phí thường niên, mở/đóng/nâng hạn mức/gia hạn thẻ tín dụng… rồi lừa nạn nhân truy cập link giả hoặc cung cấp thông tin. Từ đó, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Hàng loạt các ngân hàng như Agribank, BIDV, TPBank… cũng phát đi thông báo tình trạng giả web ngân hàng với mục đích lừa đảo .

Các ngân hàng khẳng định đây là những thủ đoạn lừa đảo và cảnh báo khách hàng tuyệt đối không nhấp vào đường link lạ, không cung cấp thông tin thẻ, tài khoản, thông tin cá nhân, để tránh bị lừa đảo, mất tiền oan.

Mới đây, Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện tình trạng một số trang web được tạo ra nhằm giả mạo Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hình ảnh cảnh báo việc giả trang web của Ngân hàng Nhà nước.

Cơ quan này phát hiện có ít nhất 2 trang web đang thực hiện hành vi giả mạo Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước (tuyệt đối không truy cập, chỉ theo dõi để nhận biết trang giả mạo).

Ngoài giả mạo giao diện, thông tin, nội dung trên Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước, một số trang web còn phát tán, lừa người dùng tải tệp tin APK (định dạng của tệp tin cài đặt ứng dụng trên hệ điều hành Android) có đính kèm mã độc.

Đáng lo ngại, các phần mềm chứa mã độc này sẽ giúp đối tượng lừa đảo vượt qua hầu hết các biện pháp xác thực và bảo vệ của thiết bị di động, từ đó lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền và tài sản của nạn nhân.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định cơ quan này chỉ có 1 Cổng thông tin điện tử (trang website) chính thức tại địa chỉ: https://sbv.gov.vn.

Đối với các địa chỉ không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập, không cung cấp thông tin cá nhân và chỉ tải ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức.

Thực tế, tình trạng mạo danh các tổ chức tín dụng để lừa đảo vẫn xảy ra, dù các ngân hàng thương mại liên tục cảnh báo và cập nhật những chiêu trò gian lận.

Liên quan đến mục tiêu nâng cao an ninh, an toàn giao dịch và thúc đẩy chuyển đổi số, Ngân hàng Nhà nước mới đây cho biết ngành ngân hàng đã hoàn thành việc "làm sạch" toàn bộ hồ sơ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp mở tài khoản thanh toán có phát sinh giao dịch trên kênh số.

Cụ thể, toàn bộ hơn 120,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,2 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu, cập nhật thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID, đạt 100% số lượng tài khoản thanh toán phát sinh giao dịch trên kênh số.

Kết quả này không chỉ đảm bảo dữ liệu khách hàng được chuẩn hóa mà còn giúp giảm mạnh rủi ro gian lận. So với thời điểm trước ngày 1/7/2024, số vụ khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền đã giảm 59%, trong khi số tài khoản nhận tiền lừa đảo giảm 52%.