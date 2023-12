Cảnh báo ứng dụng chứa mã độc đánh cắp thông tin ngân hàng, âm thầm chiếm đoạt rất nhiều tiền của người dân

Cơ quan công an cho biết, kẻ lừa đảo sử dụng câu chuyện nguỵ trang hợp lý để dẫn dụ nạn nhân cài đặt ứng dụng mã độc, như: Giả danh Công an khu vực yêu cầu đăng ký định danh mức 2 VNeID, hay cập nhật thông tin BHXH trên ứng dụng VSSID để được hưởng quyền lợi bảo hiểm lao động ở mức cao. hay giả mạo nhân viên ngân hàng đề nghị tạo tài khoản ngân hàng mới, mở thẻ tín dụng để được hưởng hạn mức ưu đãi.

Khi đó, mã độc lây nhiễm trên thiết bị, nó sẽ giám sát hoạt động của thiết bị. Khi nạn nhân mở ứng dụng trong danh sách mục tiêu, nó sẽ hiển thị giao diện đăng nhập giả mạo chèn lên giao diện thật để đánh lừa người dùng tương tác đăng nhập. Khi đó, thông tin đăng nhập của người dùn vào ứng dụng Internet Banking sẽ được mã độc gửi về cho đối tượng. Đối với các dòng smartphone chạy hệ điều hành Android, mã độc có thể không cần người dùng cấp quyền truy cập danh ba, camera, micro,… điện thoại mà vẫn có thể can thiệp vào hệ thống điện thoại.

Vụ việc điển hình: Ngày 01/12/2023, Chị P đến Công an Quận 1 trình báo về việc bị đối tượng giả danh Công an P10, Q.Phú Nhuận đề nghị lên Phường để cập nhật số điện thoại chính chủ cho CCCD trên hệ thống VNeID. Sau đó, đối tượng hướng dẫn chị P truy cập vào link gdla . gov.vn để tải app của Công an. Vì tin tưởng đường link có đuôi .gov.vn là của cơ quan Nhà nước nên chị P đã tải APP trên đường link này và bị đối tượng cài mã độc qua app và tự động chuyển khoản chiếm đoạt số tiền 39.000.000₫