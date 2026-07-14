Cảnh báo về món đồ chơi hot Tiktok hàng triệu người đang mua: Con chỉ làm theo một video trên mạng, hậu quả là bỏng mặt và cánh tay

Chỉ là một món đồ chơi bóp bóp giúp giảm căng thẳng, NeeDoh đang trở thành hiện tượng toàn cầu với hàng trăm nghìn video trên TikTok và Instagram. Thế nhưng, đằng sau những clip triệu lượt xem là một trào lưu nguy hiểm khiến nhiều trẻ em bị bỏng độ II, độ III, thậm chí có nguy cơ để lại sẹo vĩnh viễn. Các bác sĩ đang đồng loạt lên tiếng cảnh báo phụ huynh.

Từ món đồ chơi "quốc dân" đến hiện tượng mạng xã hội

Nếu từng lướt TikTok trong thời gian gần đây, không khó để bắt gặp những video gắn hashtag #NeeDoh với hàng trăm nghìn bài đăng.

Từ các clip "đập hộp", khoe bộ sưu tập, chia sẻ địa chỉ mua cho đến những video ASMR bóp nắn món đồ chơi đầy màu sắc này đều thu hút lượng tương tác rất lớn.

NeeDoh là dòng đồ chơi cảm giác (sensory toy) cầm tay do hãng Schylling (Mỹ) phát triển từ năm 2017. Bên trong mỗi món đồ chơi là hợp chất dạng gel mềm, không độc hại, cho phép người dùng bóp, kéo giãn và nắn theo nhiều hình dạng khác nhau.

Ban đầu chỉ có mẫu Groovy Glob, đến nay NeeDoh đã phát triển hơn 50 phiên bản khác nhau như NeeDoh Nice Cube, NeeDoh Gummy Bear, Cool Cats NeeDoh, Color Change Squeeze Heart...

Với mức giá dao động từ khoảng 5-20 USD, NeeDoh được quảng bá là món đồ chơi không dùng màn hình, giúp trẻ em, thanh thiếu niên và cả người lớn giảm căng thẳng, cải thiện khả năng tập trung. Không chỉ trẻ nhỏ, rất nhiều thanh thiếu niên, người trưởng thành, người sưu tầm đồ chơi và thậm chí cả người lớn tuổi cũng trở thành "fan" của NeeDoh.

Theo Schylling, doanh số sản phẩm vẫn tăng trưởng hai chữ số qua từng năm và sức hút của NeeDoh lan rộng hoàn toàn nhờ hiệu ứng mạng xã hội.

Trào lưu nguy hiểm bắt đầu từ vài video trên TikTok

Điều đáng lo ngại là bên cạnh những video vô hại, mạng xã hội cũng xuất hiện hàng loạt clip hướng dẫn cho NeeDoh vào lò vi sóng vài giây để món đồ chơi trở nên mềm hơn, thậm chí có người còn bỏ vào ngăn đá trước khi quay nóng để tạo hiệu ứng.

Chính những video này đã khiến nhiều trẻ em bắt chước mà không lường trước hậu quả.

Whitney Hand, một bà mẹ tại bang Georgia (Mỹ), vẫn chưa quên tiếng hét thất thanh của con gái khi đang ở phòng giặt.

"Tôi chưa bao giờ nghe con hét như vậy. Con chỉ liên tục gọi 'Mẹ ơi!' trong đau đớn" , bà kể.

Khi chạy vào bếp, bà phát hiện con gái - học sinh tiểu học - vừa lấy quả bóng NeeDoh ra khỏi lò vi sóng.

Ngay khi được lấy ra, món đồ chơi bất ngờ phát nổ. Lớp gel đang sôi bên trong bắn thẳng lên mặt và cánh tay cô bé. "Phần gel đặc quánh như keo. Khi tôi cố lau đi thì lớp gel kéo theo cả phần da của con bong ra" , người mẹ nhớ lại.

Điều khiến bà sốc hơn cả là con gái cho biết mình học cách làm này từ YouTube, đồng thời nhiều bạn trong trường cũng từng thử.

Nhiều trẻ bị bỏng độ II, độ III vì làm theo mạng xã hội

Không chỉ riêng trường hợp trên, các bệnh viện tại Mỹ ghi nhận số ca bỏng liên quan đến NeeDoh tăng lên trong những tháng gần đây.

Emily Werthman, điều dưỡng chuyên khoa bỏng tại Trung tâm Bỏng Johns Hopkins, cho biết riêng đơn vị của bà đã tiếp nhận khoảng một chục trường hợp tương tự: "Nếu hỏi các trung tâm bỏng khác, bạn sẽ nghe câu trả lời giống hệt. Mỗi nơi vài ca nhưng cộng lại là rất nhiều trẻ bị thương".

Tại bang New York, Ủy ban Cứu hỏa và Văn phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hạt Nassau đã phát đi cảnh báo chính thức về trào lưu này.

Cơ quan này gọi đây là một xu hướng "cực kỳ nguy hiểm", có thể dẫn đến bỏng nặng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo thông báo, khi bị làm nóng, phần gel bên trong NeeDoh có thể sôi chỉ sau vài giây. Khi lấy ra khỏi lò vi sóng, áp suất tăng cao khiến món đồ chơi phát nổ, bắn gel nóng vào tay, mặt, ngực hoặc mắt người sử dụng.

Đã có nhiều trẻ trên thế giới bị bỏng độ III ở vùng mặt, trong đó hạt Nassau cũng ghi nhận một trường hợp trẻ bị bỏng độ II và độ III vì thử thách này.

Một trường hợp khác là Caleb Grubb (9 tuổi, bang Illinois). Sau khi làm theo thử thách trên mạng, quả NeeDoh Nice Cube phát nổ khiến em bị bỏng nhiều vị trí ở bàn tay và khuôn mặt.

Mẹ của Caleb chia sẻ bà quyết định công khai câu chuyện để cảnh báo các gia đình khác trước khi có thêm trẻ bị thương.

Vì sao loại bỏng này nguy hiểm hơn nước sôi?

Theo bác sĩ cấp cứu nhi khoa Maneesha Agarwal (Bệnh viện Nhi Atlanta), điểm nguy hiểm nằm ở chính lớp gel bên trong đồ chơi.

Khác với nước sôi có thể chảy đi nhanh, gel đặc quánh sẽ bám chặt lên da.

Điều đó khiến nhiệt tiếp tục truyền vào mô trong nhiều giây, làm vết bỏng sâu hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài.

Trẻ có thể gặp các tổn thương như:

Bỏng đỏ rát giống cháy nắng.

Phồng rộp.

Bỏng sâu để lại sẹo.

Bỏng mắt nếu gel bắn vào mặt.

"Nó không chỉ rất đau mà còn khiến trẻ bị sang chấn tâm lý khi lớp gel kéo cả phần da bong ra" , các chuyên gia cho biết.

Ngoài lò vi sóng, đồ chơi chứa gel cũng có thể bị hư hỏng hoặc phát nổ nếu bị bỏ trong ô tô giữa trời nắng, đặt cạnh hồ bơi hoặc ở nơi có nhiệt độ quá cao.

Nhà sản xuất đã cảnh báo từ đầu

Thực tế, trên bao bì NeeDoh đã ghi rất rõ: Không làm nóng; Không cho vào lò vi sóng; Không đông lạnh; Không cắt sản phẩm; Không ăn.

Đặc biệt, bao bì của mẫu NeeDoh Nice Cube còn lưu ý sản phẩm có các chi tiết nhỏ, có nguy cơ gây hóc cho trẻ dưới 3 tuổi và việc sử dụng sai hướng dẫn có thể gây thương tích.

Đại diện Schylling khẳng định việc đưa NeeDoh vào lò vi sóng, lò nướng hoặc làm đông là hành vi sử dụng sai mục đích và hoàn toàn có thể gây chấn thương.

Công ty cho biết đã phối hợp với TikTok và một số nền tảng mạng xã hội để yêu cầu gỡ bỏ các video cổ súy hành vi nguy hiểm, đồng thời bổ sung cảnh báo an toàn trên bao bì và các gian hàng thương mại điện tử.

Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con?

Các bác sĩ cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân món đồ chơi mà ở việc trẻ bắt chước các "thử thách" trên mạng mà không hiểu hậu quả.

Ngay cả khi con chưa sử dụng TikTok hay YouTube, trẻ vẫn có thể biết đến các xu hướng này thông qua anh chị em hoặc bạn bè ở trường.

Nếu không may trẻ bị bỏng do gel nóng:

Loại bỏ ngay phần gel khỏi da bằng khăn sạch thấm nước mát.

Xối vùng bỏng dưới vòi nước mát liên tục.

Tuyệt đối không chườm đá, bôi kem đánh răng, dầu ăn hay các mẹo dân gian.

Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay nếu bỏng ở mặt, bàn tay, mắt, vùng sinh dục hoặc có dấu hiệu bỏng sâu.

Đừng để TikTok trở thành "người hướng dẫn" của trẻ

NeeDoh vẫn là một món đồ chơi được nhiều chuyên gia đánh giá an toàn nếu sử dụng đúng hướng dẫn. Tuy nhiên, khi những video câu view trên mạng xã hội biến một món đồ chơi vô hại thành "thử thách", rủi ro lại thuộc về trẻ nhỏ.

Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sản phẩm, cha mẹ cần thường xuyên trò chuyện với con về những nội dung xuất hiện trên mạng xã hội. Một video có hàng triệu lượt xem không đồng nghĩa với việc nó đúng hay an toàn.

Đôi khi, chỉ vài giây bắt chước theo một trào lưu cũng có thể để lại vết sẹo kéo dài suốt đời.