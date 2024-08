Cảnh đối lập trên công trường dự án cao tốc nghìn tỷ Biên Hòa - Vũng Tàu

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu được chia làm 3 dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1 (do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư); dự án thành phần 2 (do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản) và dự án thành phần 3 (do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư).