Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người cao tuổi

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 23 bị can, sau khi mở rộng điều tra nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người nghèo do Trần Quang Đạo chủ mưu. Như vậy, tổng số bị can thuộc đường dây lừa đảo này đã lên đến 147.

Có bệnh vái tứ phương, suốt nhiều năm nay, bà Trần Thị Lan (phường Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh) luôn tìm kiếm phương thuốc điều trị dứt điểm chứng đau nhức xương khớp. Trong một lần lướt mạng xã hội, bà đã bỏ ra 5 triệu đồng để mua thuốc từ một tài khoản trực tuyến.

Bà Trần Thị Lan chia sẻ: "Nó giới thiệu là một cơ sở sản xuất thuốc rất tốt, bao nhiêu người uống thuốc bên con. Hôm nay cô gặp con cô cứ mua 1 lần, lâu lâu mới khuyến mãi 1 lần. Cô uống xong thấy nó vẫn còn nhức, xong cô hỏi bác sĩ bảo thuốc này không có tác dụng gì về xương khớp. Cuối cùng cô mới biết rằng, cô đã bị lừa".

Một khảo sát của Google cho thấy, 48% người lớn tuổi ở Việt Nam không nhận ra các tình huống lửa đảo trên mạng, 39% dẽ bị hấp dẫn bởi các giao dịch hoặc giải thưởng tưởng chừng có lợi và 38% rơi vào bẫy lừa chỉ vì tò mò.

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá băng nhóm tội phạm do Trần Quang Đạo cầm đầu. Lợi dụng việc lộ lọt thông tin cá nhân trên mạng xã hội, nhóm này đã giả danh nhân viên y tế rồi tung chiêu tặng quà, dụ dỗ nạn nhân đóng phí để nhận khuyến mãi quay thưởng. Ban đầu hứa hẹn sẽ tăng dần giá trị giải thưởng và cam kết hoàn tiền, tuy nhiên sau đó, các đối tượng chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.

"Tội Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Mức phạt tù cao nhất đối với tội này là 7 năm. Còn đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định của Điều 174, người vi phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Mức hình phạt cao nhất đối với tội này là từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân", Luật sư Phạm Hoài Nam (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho biết.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người thân trong các gia đình thường xuyên quan tâm, trò chuyện, hướng dẫn ông bà, cha mẹ nhận diện các chiêu trò lừa đảo, sử dụng công nghệ an toàn và hạn chế thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến. Đây sẽ là lá chắn vững chắc để bảo vệ người cao tuổi trước hiểm họa lừa đảo trên không gian mạng.