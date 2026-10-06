Cảnh giác trước cạm bẫy "tích hợp bảo hiểm y tế" cho con

Lợi dụng việc phụ huynh quan tâm đến bảo hiểm y tế (BHYT) của con, các đối tượng có thể giả danh cán bộ bảo hiểm, nhân viên nhà trường hoặc cơ quan nhà nước, thông báo thẻ BHYT của trẻ "bị lỗi", "chưa đồng bộ dữ liệu", "chưa được tích hợp" hoặc "sắp hết hạn" để tiếp cận, khai thác thông tin.

Một trong những kịch bản thường được sử dụng là yêu cầu phụ huynh cập nhật, tích hợp thông tin BHYT trên VNeID, VssID. Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng có thể đề nghị kết bạn qua Zalo, gọi video và hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thao tác trên điện thoại.

Để tăng mức độ tin cậy, các đối tượng gửi đường link, mã QR hoặc yêu cầu cài ứng dụng không rõ nguồn gốc với lý do "xác thực", "tích hợp thông tin" hoặc "nộp phí xử lý hồ sơ". Nếu làm theo, người dùng có nguy cơ cài phần mềm độc hại, bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và các dữ liệu quan trọng khác.

Thủ đoạn này cũng có thể dẫn trực tiếp đến việc mất tiền. Việc quét mã QR hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn có thể khiến tiền được chuyển vào tài khoản do đối tượng kiểm soát. Khi giao dịch hoàn tất, việc thu hồi tiền có thể gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho người lạ; không truy cập đường link, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, quét mã QR hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn qua điện thoại.

Khi nhận được cuộc gọi liên quan đến BHYT, hồ sơ học sinh hoặc các khoản thu, phụ huynh cần bình tĩnh và xác minh trực tiếp với nhà trường, cơ quan bảo hiểm hoặc cơ quan có thẩm quyền qua các kênh chính thức.

Trường hợp đã cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ khóa tài khoản, ngăn chặn giao dịch nếu còn khả năng; đồng thời lưu giữ số điện thoại, tin nhắn, đường link, mã QR, thông tin tài khoản nhận tiền và sao kê giao dịch để cung cấp cho cơ quan công an khi trình báo.

Cơ quan chức năng lưu ý nguyên tắc "4 không - 1 chủ động": không vội tin, không cung cấp thông tin, không truy cập hoặc cài đặt theo hướng dẫn của người lạ, không chuyển tiền và chủ động xác minh thông tin qua các kênh chính thức.