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Tính năng "chế độ nghỉ ngơi" giúp người dùng Facebook “giữ khoảng cách” mà không cần chặn

| | Kinh tế số

Không muốn nhìn thấy quá nhiều nội dung từ một người trên Facebook nhưng cũng không tới mức phải hủy kết bạn hay chặn tài khoản? “Chế độ nghỉ ngơi” có thể là lựa chọn phù hợp, khi cho phép người dùng giảm tương tác với một tài khoản mà không cần thực hiện những thao tác quá “dứt khoát”.

“Chế độ nghỉ ngơi” không cần hủy kết bạn

“Chế độ nghỉ ngơi” (Take a Break) là một tính năng của Facebook được thiết kế để giúp người dùng hạn chế mức độ tương tác với một người cụ thể.

Thay vì hủy kết bạn hoặc chặn, người dùng có thể lựa chọn giảm việc nhìn thấy nội dung của người đó trên Bảng tin. Facebook cũng có thể hỗ trợ điều chỉnh những nội dung mà người kia nhìn thấy từ tài khoản của bạn.

Điều này đặc biệt hữu ích trong những trường hợp hai người vẫn muốn duy trì quan hệ bạn bè trên Facebook nhưng không muốn thường xuyên xuất hiện trong “vùng tương tác” của nhau.

Người kia có biết bạn đặt chế độ “Nghỉ ngơi”?

Một trong những điểm khiến tính năng này được chú ý là Facebook không gửi thông báo trực tiếp cho người kia rằng bạn đã đưa họ vào chế độ nghỉ ngơi.

Nói cách khác, nếu bạn sử dụng tính năng này, người kia sẽ không nhận được một thông báo kiểu “A đã bật chế độ nghỉ ngơi với bạn”.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mọi hoạt động giữa hai tài khoản đều biến mất hoàn toàn. Tùy cách thiết lập, hai người vẫn có thể nhìn thấy một số nội dung hoặc tương tác với nhau trên Facebook.

Vì vậy, “Chế độ nghỉ ngơi” không hẳn là một hình thức chặn bí mật. Đây chủ yếu là công cụ để giảm mức độ tương tác và kiểm soát nội dung mà bạn nhìn thấy hoặc chia sẻ với một người.

Chế độ này khác gì với hủy kết bạn và chặn?

Ba chế độ này có mức độ “mạnh tay” khác nhau.

Nghỉ ngơi: Hai người vẫn là bạn bè, nhưng Facebook giảm mức độ xuất hiện và tương tác giữa hai tài khoản theo thiết lập.

Hủy kết bạn: Hai tài khoản không còn nằm trong danh sách bạn bè của nhau. Nếu muốn xem những nội dung được đặt ở chế độ chỉ dành cho bạn bè, người đã bị hủy kết bạn sẽ không còn quyền truy cập như trước.

Chặn: Đây là mức hạn chế mạnh nhất. Hai tài khoản gần như không thể tìm thấy và tương tác với nhau theo cách thông thường trên Facebook.

Do đó, nếu mục đích chỉ là “muốn yên tĩnh một thời gian” thay vì cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ trên mạng xã hội, “Nghỉ ngơi” là lựa chọn phù hợp.

Theo Linh Lê

Tiền phong

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