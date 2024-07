Dự án khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông, TP Hà Nội) được xây dựng trên khu đất có diện tích 197,3 ha với quy mô 4 phân khu là Khu đô thị Dương Nội 1, 2, 3, 4 (phân khu A, B, C, D). Trong đó, khu biệt thự gồm 3 khu An Khang, An Phú, An Vượng. Quy mô khu biệt thự bao gồm 1.116 căn biệt thự ở vị trí trung tâm Khu đô thị mới Dương Nội