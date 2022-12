Cảnh nhộn nhịp cuối tuần sau khi hàng rào công viên Thống Nhất được gỡ bỏ: Người dân phấn khởi

"Công viên khi không còn hàng rào sẽ thực sự là công viên"

Công viên Thống Nhất sau khi hoàn thành việc hạ hàng rào sẽ trở thành một không gian cởi mở, thân thiện, đẹp hơn, nhất là khi các tiểu cảnh vườn hoa, đường dạo phía trong chân hàng rào cũ được thi công. Người dân cũng sẽ cảm nhận rõ hơn không gian này thực sự là của mình khi có thể tự do vào chơi, tập thể dục mà không phải mua vé.

Theo ghi nhận của chúng tôi những ngày đầu hạ hàng rào, đa số người dân đến công viên vui chơi đều có chung niềm vui khi thấy diện mạo công viên lớn nhất Thủ đô thay đổi.

Người dân dễ dàng tiếp cận công viên Thống Nhất sau khi phía hàng rào khu vực đường Trần Nhân Tông được dỡ bỏ.





Rất đông người dân đi bộ thể dục, ngồi thư giãn bên trong công viên

Bà Đoàn Thị Mai Dung (60 tuổi - quận Hai Bà Trưng) phấn khởi chia sẻ: "Công viên khi không còn hàng rào sẽ thực sự là công viên, người dân tại đây ai cũng đều phấn khởi. Bỏ đi hàng rào đồng nghĩa với việc đưa công viên trở lại đúng với chức năng không gian công cộng của đô thị, tạo điều kiện để người dân nghỉ ngơi, thư giãn bất cứ lúc nào, từ mọi vị trí xung quanh công viên. Mong rằng không chỉ công viên Thống Nhất mà còn có thể nhân rộng ra cả các công viên khác trên địa bàn thành phố."



Anh Nguyễn Phú Khang (40 tuổi - quận Đống Đa) cho hay: "Nghe tin công viên Thống Nhất được loại bỏ phần hàng rào, tạo không gian mở, tranh thủ ngày cuối tuần, tôi đưa con đến xem như thế nào. Thật sự công viên đông người hơn và thoáng hơn rất nhiều. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm này."

"Trước kia, mỗi lần người dân đi qua khu vực này, nhìn cảnh rào cao tường kín, để được vào công viên phải qua cổng mua vé khiến nhiều người rất ngại. Vì vậy, dù công viên to đẹp nhưng đìu hiu, vắng lặng. Việc bỏ đi phần hàng rào, tạo không gian mở sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận với công viên, chấm dứt sự lãng phí xót xa khi người dân Thủ đô đang rất thiếu những không gian công cộng - nơi có thể thư giãn, vui chơi giải trí." Anh Khang nói.

Tháo dỡ hàng rào sắt là bước đầu tiên để công viên Thống Nhất (Q.Đống Đa, Hà Nội) trở thành công viên mở, phục vụ miễn phí cho nhân dân.





Rất đông trẻ em đạp xe, chơi bóng đá.





Lo lắng về an ninh trật tự khu vực và "xe máy sẽ mượn lối vào công viên như một lối tắt lúc đường đông"

Bên cạnh sự ủng hộ, nhiều người dân bày tỏ ý kiến lo lắng về việc đảm bảo an ninh khi công viên dỡ bỏ hàng rào bảo vệ.

Đối với một số người, hàng rào công viên không cản trở quá nhiều khả năng tiếp cận. Bởi vé vào công viên không đắt, mà hàng rào, về mặt lý thuyết có tác dụng ngăn những thành phần "du thủ du thực" giúp người dân an toàn hơn trong công viên.

Chị Lê Trang Nhung (Ba Đình) chia sẻ: "Cuối tuần nào tôi cũng đến để vui chơi, thể dục. Cảnh quan sau khi hàng rào phía khu vực phía đường Trần Nhân Tông được loại bỏ, cảm giác thoáng hơn thật nhưng khi hoạt động thể dục, thể thao bên trong công viên chúng tôi lại lo nhiều hơn là mừng. Tại đây chủ yếu là người già và trẻ con, vậy mà sau khi không còn hàng rào xuất hiện nhiều xe máy đi lại hơn. Đồ đạc tư nhân chúng tôi khi vui chơi cũng lo mất hơn''.

"Lo ngại nhất vẫn là an ninh, nhất là vào buổi tối, bởi việc dỡ bỏ phần hàng rào khiến khu vực cần được bảo đảm sẽ rộng hơn rất nhiều. Cùng với đó, có thể xe máy sẽ mượn lối vào công viên như một lối tắt lúc đường đông." Chị Nhung nói.

Xe máy vô tư chạy, đỗ tràn lan trong công viên

Đáp lại sự lo lắng của người dân, đơn vị quản lý Công viên Thống Nhất cho biết đã có phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho nguời dân đến vui chơi tại đây. Cụ thể, sau khi tiến hành dỡ rào công viên Thống Nhất, việc quản lý vẫn được thực hiện như trước đây (Bảo vệ đi tuần tra, kiểm soát). Tuy nhiên, phía công ty đã tăng cường thêm công tác bảo vệ, phối hợp với công an các phường Lê Đại Hành, Nguyễn Du, cũng như tăng cường chiếu sáng, triển khai các phương án ngăn xe máy đi vào công viên. Với phương án nhân sự bán vé trước đây, dự kiến sẽ chuyển sang bộ phận bảo vệ, vì khi dỡ rào sẽ có thêm các chốt bảo vệ xung quanh hàng rào.



Ông Ma Kiên Hân - Phó Tổng GĐ Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết: "Chúng tôi đã có kế hoạch phối hợp với công an các phường giáp ranh để giải quyết vấn đề này đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ, tăng cường hệ thống chiếu sáng, tuyên truyền để người dân cùng tham gia phối hợp với lực lượng bảo vệ của công viên nhằm đảm bảo an ninh trật tự."

Sau khi dỡ rào, kết hợp với phương án triển khai phố đi bộ Trần Nhân Tông theo kế hoạch của TP, người dân được hưởng lợi rất nhiều. Không chỉ vào công viên không mất phí, tiếp cận với công viên dễ hơn, mà sẽ có thêm nhiều khu vui chơi, dịch vụ để người dân nghỉ ngơi, thư giãn. Tiêu chí là không hạn chế quyền tiếp cận của người dân vào bất kỳ điểm nào trong công viên, nhưng khi sử dụng các dịch vụ gia tăng thì người dân phải trả phí", Ông Hân cho biết thêm.

Khu vui chơi tại công viên thu hút người dân trải nghiệm

Dự kiến việc tháo rào hoàn thành vào 28/12. Việc này nhằm thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội là dừng thu vé vào công viên Thống Nhất từ 1/1/2023, chuyển sang mô hình công viên mở, người dân được tự do ra vào.



Ngoài công viên Thống Nhất, 2 công viên lớn khác là công viên Hòa Bình và công viên Bách Thảo cũng sẽ được hạ hàng rào, không bán vé ra vào.

Clip: Hàng rào công viên Thống Nhất được gỡ bỏ, người dân nói gì?