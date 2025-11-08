Cảnh sát bất ngờ áp sát, bắt Nguyễn Tri Nghĩa tại quán cà phê

Ngày 7/11, Công an phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa làm rõ và bắt giữ đối tượng thực hiện hàng loạt vụ đột nhập nhà dân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tri Nghĩa tại thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 8/10, Công an phường Hải Châu tiếp nhận tin báo tại căn nhà trên đường Cao Thắng (phường Hải Châu) xảy ra vụ kẻ gian đột nhập lấy cắp tài sản gồm 8 triệu đồng tiền mặt và 1 laptop hiệu Macbook.

Tiến hành điều tra, Công an phường xác định vụ trộm này có phương thức, thủ đoạn tương tự một số vụ trộm khác xảy ra trên địa bàn. Phương thức, thủ đoạn của đối tượng cũng rất tinh vi và liều lĩnh, như thường thực hiện hành vi vào thời điểm 3-4 giờ sáng, nhất là vào các ngày có mưa, bão.

Trước khi đột nhập, đối tượng thường phá hệ thống camera giám sát để tránh bị phát hiện; sau khi trộm được tài sản, đối tượng liên tục di chuyển trong các kiệt, hẻm, “thay hình đổi dạng” để tránh bị cơ quan Công an truy xét…

Phương tiện Nghĩa sử dụng để gây án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hải Châu đã xác định được nghi phạm là Nguyễn Tri Nghĩa (sinh năm 1988), trú phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Đáng chú ý, Nghĩa là đối tượng đã có nhiều tiền án, trong đó có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”; đồng thời có liên quan đến nhiều vụ việc khác trên địa bàn nên đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định truy tìm…

Do đối tượng có rất “nhiều kinh nghiệm” trong việc đối phó với cơ quan Công an, thế nên việc truy bắt đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Mặc dù vậy, với quyết tâm không để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cuối tháng 10/2025, khi phát hiện đối tượng tại quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ cùng với tài sản vừa trộm được, Công an phường Hải Châu cùng với các lực lượng phối hợp đã bất ngờ áp sát, khống chế và bắt giữ thành công, kết thúc chuỗi ngày gây án của Nghĩa.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Tri Nghĩa khai nhận đã thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản ở nhiều địa bàn khác nhau tại Đà Nẵng.

Đơn cử, như vụ cạy cốp xe Vespa tại bãi tắm Sơn Trà và lấy trộm 2 túi xách bên trong có 6 điện thoại di động (ĐTDĐ) vào ngày 18/8; vụ đột nhập vào căn nhà trên đường Hồ Xuân Hương (Đà Nẵng) lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 12 pro, 2 Laptop, 8 chai rượu ngoại các loại và 65 triệu đồng vào ngày 25/9; hay mới đây nhất, lúc 9 giờ ngày 18/10 là vụ trộm 1 laptop, 1 loa Marshall tại phòng trọ trên đường Cẩm Nam 4, phường Hòa Xuân…

Tổng giá trị thiệt hại trong 11 vụ trộm do Nghĩa gây ra ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Sau khi truy bắt được đối tượng gây án, Công an phường Hải Châu đã tiến hành thu hồi 2 xe máy, 1 ĐTDĐ, 5 chai rượu, 2 máy tính xách tay cùng nhiều vật chứng có liên quan.