Cảnh tượng chưa từng có ở Apple: Đám đông xếp hàng mua Vision Pro, có người đợi từ 9h tối hôm trước

“Cảnh tượng này tôi chưa từng thấy bao giờ”.



Đó là chia sẻ của Pele Bapere - người vừa bước ra từ đám đông xếp hàng trước Apple Store, trên tay cầm chiếc Vision Pro trị giá 3.500 USD. “Tôi nóng lòng muốn về nhà”, anh nói.

Nhóm người đợi bên ngoài cửa hàng Fifth Avenue của Apple ở New York chủ yếu là các fan hâm mộ cuồng nhiệt muốn trở thành người đầu tiên chạm tay vào chiếc kính thực tế ảo đắt đỏ - sản phẩm lớn đầu tiên của công ty kể từ khi Apple Watch được ra đời. Một số người đã đợi ở đây từ 9h30 tối hôm trước.

Chia sẻ với tờ WSJ, Bapere cho biết Vision Pro sẽ thay thế chiếc MacBook 10 năm tuổi để gửi email, xem phim hoặc trò chuyện video với mẹ. Tuy nhiên, anh chàng chắc chắn sẽ không dạo quanh đường phố New York với chiếc kính trị giá 3.500 USD đeo trên mặt.

“Tôi nghĩ điều đó sẽ gây ra sự chú ý không đáng có”, anh nói.

Được công bố lần đầu tại sự kiện WWDC 2023 diễn ra vào tháng 6/2023, Vision Pro là danh mục sản phẩm hoàn toàn mới của Apple kể từ khi hãng giới thiệu chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch đầu tiên vào năm 2015. Với thiết kế tối giản, Apple Vision Pro sở hữu phần kính trong suốt, giúp người dùng có thể quan sát bên ngoài trong khi vẫn theo dõi những nội dung bên trong. CEO Tim Cook gọi đây là một sản phẩm mới mang tính cách mạng.

"Việc kết hợp nội dung kỹ thuật số với thế giới thực có thể mở ra những trải nghiệm chưa từng có cho chúng ta", CEO Tim Cook nói.

Vào thứ Sáu, bên trong cửa hàng, Tim Cook bị vây quanh bởi nhóm những người hâm mộ muốn xin chữ ký. Yam Olisker, một vị khách đến từ Modi'in, Israel, đã nhờ Cook ký vào mặt sau chiếc iPhone và hộp Vision Pro của mình.

“Tôi rất vui mừng”, Olisker nói và hy vọng một ngày nào đó, Vision Pro sẽ có thể thay thế iPhone.

“Tôi muốn trở thành một phần của lịch sử,” anh nói.

Còn với một người mua tên Amol Kodan, trải nghiệm xem phim “Super Mario Bros” trong bản demo thật tuyệt vời.

“Trông thật tuyệt vời”, chàng trai 26 tuổi người New York nói. “Tôi chưa bao giờ trải nghiệm bất cứ điều gì giống như vậy”.

Theo Arthur Benhamou, chủ công ty tư vấn trí tuệ nhân tạo ở Paris, Vision Pro chân thực đến nỗi anh cảm giác như đang xem toàn cảnh trên một màn hình khổng lồ bên hồ California.

“Đây sẽ trở thành một chiếc máy tính thực sự. Nó không phải thiết bị dùng một lần”, anh nói và cho biết ngoài chiếc kính thực tế ảo, anh chàng còn mua một chiếc hộp đựng màu trắng trị giá 200 USD.

Trước đó vào ngày 19/1, Apple bắt đầu mở đợt đặt mua trước đối với chiếc kính thực tế ảo Vision Pro. Theo nguồn tin từ MacRumors, đến nay, Táo khuyết đã nhận được trên 200.000 đơn hàng.

Apple hiện chưa tiết lộ số lượng kính thực tế ảo đã bán. Một nhà phân tích tại TF International Securities dự đoán con số này sẽ vào khoảng 160.000 đến 180.000 chiếc đợt đầu.

Trước đó, có ý kiến cho rằng sẽ chẳng ai mua Vision Pro vì chúng quá đắt. Theo The New York Times, mức giá thực tế cho Vision Pro thậm chí còn cao hơn nhiều so với mốc 3.500 USD bởi con số này chưa bao gồm loạt các tiện ích và phụ kiện đi kèm. Chẳng hạn:

Hộp đựng trị giá 200 USD để bảo vệ Vision Pro khi di chuyển

Một cặp tai nghe, chẳng hạn như AirPods có giá 180 USD để nghe nhạc riêng tư

Bộ pin dự phòng trị giá 200 USD

Miếng lót kính trị giá 100 USD giúp tạo cảm giác thoải mái

Chuyên gia Jitesh Ubrani của IDC nhận định, mức giá gần 3.500 USD là rào cản lớn, khiến Vision Pro về lâu dài sẽ trở thành thiết bị dành cho phân khúc doanh nghiệp bởi người dùng phổ thông chưa sẵn sàng chi khoản tiền lớn như vậy. Chuyên gia Shira Ovide thì chia sẻ rằng, Vision Pro giống chiếc máy tính không hoàn hảo trị giá hàng nghìn USD trong khi chỉ để đeo lên mặt.

Chính vì vậy, nhu cầu đối với Vision Pro có thể nhanh chóng giảm dần ngay sau khi người hâm mộ các sản phẩm Apple hoặc những người dùng tò mò đã đặt được hàng. Ngoài ra, một số nhà đầu tư và đối tác tiềm năng hiện vẫn quan ngại khả năng người tiêu dùng chi tiền và thời gian cho metaverse. Họ lưu ý rằng công nghệ này đã khiến nhiều người vỡ mộng.

Trước đó, Meta cũng phải phải vật lộn thu hút người tiêu dùng và duy trì doanh số kính thực tế ảo. Walt Disney phải đóng cửa bộ phận phát triển chiến lược cho metaverse, trong khi Microsoft đóng băng một nền tảng thực tế ảo mua lại hồi năm 2017. Đội ngũ phát triển kính thực tế ảo cũng bị cắt giảm.

Theo: WSJ, Bloomberg