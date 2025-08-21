Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert

21-08-2025 - 10:25 AM | Sống

Hàng ngàn người dân, chủ yếu là bạn trẻ, đã xếp hàng xuyên đêm trong thời tiết oi bức trước Nhà hát Lớn Hà Nội để chờ nhận vé miễn phí concert “Việt Nam trong tôi”.

Sáng 21/8, khung cảnh trước điểm phát vé concert “Việt Nam trong tôi” vẫn rộn ràng khi từng hàng dài người dân và bạn trẻ kiên nhẫn chờ đợi sau một đêm thức trắng. Nhờ hàng rào và lối đi được ban tổ chức dựng sẵn, dòng người xếp hàng ngay ngắn, trật tự hơn, không còn cảnh chen lấn, xô đẩy như buổi sáng trước đó.

Giữa không khí háo hức ấy, nhiều bạn trẻ vẫn còn tựa lưng bên hàng rào, gục đầu trên balo để chợp mắt sau một đêm dài chờ đợi.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 1.

Trong không khí chuẩn bị cho concert “Việt Nam trong tôi”, khu vực mặt tiền Nhà hát được dựng sẵn các hàng rào tạo thành các lối đi riêng dọc bậc thang để các khán giả đến nhận vé theo hàng lối tránh cảnh chen lấn, xô đẩy.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 2.

Hàng ngàn bạn trẻ xếp hàng trật tự, kiên nhẫn chờ đợi đến giờ nhận vé miễn phí xem concert “Việt Nam trong tôi”.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 3.

Những hang rào sắt được lực lượng chức năng dựng lên trước đó để đảm bảo trật tự tại điểm nhận vé

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ cho biết đã có mặt tại đây từ 21h đêm qua để xếp hàng

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 5.

Không khí háo hức, mong chờ hiện rõ trên gương mặt của những người trẻ có mặt từ sớm.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 6.

Hàng ngàn tấm vé miễn phí trở thành động lực để nhiều người kiên nhẫn xếp hàng xuyên đêm.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 7.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ giơ điện thoại chụp lại dòng người đang cùng nhau chờ đợi nhận vé phía trước

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 8.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 9.

Ban tổ chức dựng hàng rào, phân chia lối đi giúp hạn chế tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 10.

Tiếng rì rầm trò chuyện, tiếng cười xen lẫn những khoảnh khắc ngái ngủ tạo nên một bức tranh đa sắc của dòng người đợi vé.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 11.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 12.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 13.

Trong lúc chờ đợi, một số bạn ngồi bệt bên vỉa hè, tay cầm ly nước hay tranh thủ bấm điện thoại, trò chuyện rôm rả

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 14.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 15.

Dù trải qua một đêm dài, nhiều bạn trẻ vẫn kiên nhẫn đứng chờ với nụ cười và sự háo hức, mong giây phút được cầm tấm vé trong tay.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 16.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 17.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 18.

Không chỉ khán giả, mà cả những gánh hàng rong, xe nước, đồ ăn vặt cũng tranh thủ bày bán quanh khu vực

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 19.

Những chiếc quạt mini trên tay các bạn trẻ phả ra làn gió mát, góp phần xua đi phần nào sự mệt nhọc của một buổi sáng chờ đợi.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 20.

Giữa tiết trời oi bức, những chiếc quạt giấy, quạt mini trở thành “cứu cánh” giúp các bạn trẻ bớt mệt mỏi khi xếp hàng chờ đợi.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 21.

Dù oi ả, ai nấy vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ mong sớm cầm tấm vé trên tay.

Cảnh tượng hiếm thấy: Nhà hát Lớn Hà Nội ken đặc dòng người, nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 21h tối qua để nhận vé concert- Ảnh 22.

Trải nghiệm 'tinh túy' Hà Nội trong 1 ngày: Lịch trình gợi ý giúp bạn check-in đủ điểm hot dịp lễ A80

Theo Nam An - Ảnh, Clip: Như Hoàn

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày diễn ra Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày diễn ra Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Nổi bật

Sạc điện thoại qua đêm có thực sự gây chai pin không? Câu trả lời khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ

Sạc điện thoại qua đêm có thực sự gây chai pin không? Câu trả lời khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ Nổi bật

Gặp lại Quán quân Rung Chuông Vàng sau 16 năm: Làm PGĐ một trung tâm ở bệnh viện, trích ngang profile học tập quá đáng nể!

Gặp lại Quán quân Rung Chuông Vàng sau 16 năm: Làm PGĐ một trung tâm ở bệnh viện, trích ngang profile học tập quá đáng nể!

10:25 , 21/08/2025
Lời mời dành cho Hà Anh Tuấn từ Sơn La và 2 từ giản dị mà lớn lao xây tương lai vững bền cho Việt Nam

Lời mời dành cho Hà Anh Tuấn từ Sơn La và 2 từ giản dị mà lớn lao xây tương lai vững bền cho Việt Nam

10:09 , 21/08/2025
Vạch trần 5 kiểu ăn uống "tiếp tay" cho ung thư thực quản, cái đầu tiên bao người TƯỞNG TỐT!

Vạch trần 5 kiểu ăn uống "tiếp tay" cho ung thư thực quản, cái đầu tiên bao người TƯỞNG TỐT!

10:02 , 21/08/2025
Kiểu dùng điều hoà cực hại sức khỏe, phát tán "chất độc "khắp cả phòng

Kiểu dùng điều hoà cực hại sức khỏe, phát tán "chất độc "khắp cả phòng

09:50 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên