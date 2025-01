Cảnh tượng khó tin lúc nửa đêm trong khuôn viên ký túc xá ĐHQG TP.HCM: Tết đến sớm có khác!

Tối ngày 5/1 được xem là một đêm "không ngủ" đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tiếng hò reo tràn ngập khắp các con phố, người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng sau khi đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan và đăng quang chức vô địch ASEAN Cup 2024. Dù hôm sau là thứ hai đầu tuần nhưng sự phấn khích của mọi người vẫn không hề giảm sút. Tất cả đều hoà mình vào không khí "đi bão" để tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ này.

Trên TikTok, nhiều video ăn mừng chiến thắng thú vị cũng được đăng tải. "Bão" ăn mừng không chỉ về trên phố mà ngay ở trong khuôn viên nhiều ngôi trường, không khí cũng chẳng kém nhiệt đi chút nào. Không tin thì mời bạn xem ngay video dưới đây!

Không khí ăn mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 của các bạn sinh viên tại KTX Đại học Quốc gia TP.HCM. (Clip: @i.amthu203)

Đoạn video ghi lại khung cảnh hàng trăm bạn trẻ tại ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM cùng nhau đi bộ dưới khuôn viên trường, hòa mình vào không khí "đi bão" ăn mừng chiến thắng. Dù ngày hôm sau là thứ hai, tất cả đều sẽ trở lại một tuần học tập bận rộn nhưng niềm vui chiến thắng đã tạo ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ, gắn kết các bạn trẻ lại với nhau trong một tinh thần đoàn kết chưa từng có. Những cánh tay giơ cao lá cờ đỏ sao vàng, những gương mặt rạng rỡ đồng thanh hô vang: "Việt Nam vô địch!" tạo nên không khí sôi động về niềm tự hào dân tộc.

Chủ video chia sẻ thêm rằng, mặc dù giờ giới hạn của ký túc xá là 11 giờ nhưng trong đêm ăn mừng chiến thắng, các bạn sinh viên đã thức muộn hơn một chút để hoà mình với không khí đi bão" của cả nước. Đáng chú ý, dù vui nhưng ai nấy cũng đều ý thức được thời gian và trách nhiệm của mình nên tất cả đã trở về phòng lúc 11 giờ 30 phút để đảm bảo không ảnh hưởng đến lịch trình học tập và công việc của ngày hôm sau.

Không khí đi "bão" của các bạn sinh viên ở KTX. (Ảnh quay màn hình)

Trước khung cảnh ấy, netizen đã để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú:

- Tuổi trẻ thật đẹp.

- Hồi đó ở ký túc xá khu B mỗi lần Việt Nam thắng đều náo nhiệt như này. Nhớ làng ghê!

- Chắc trên thế giới này có mỗi Việt Nam ta là ăn mừng chiến thắng như vậy, hưởng thụ niềm vui chiến thắng quá tuyệt vời.

- Tuổi trẻ là phải có những kỷ niệm đáng nhớ như vậy, sẽ nhớ mãi đến sau này không quên được.

- Đi bão văn minh quá. Đi bộ như này vừa an toàn vừa vui nè mọi người ơi.

- Các bạn sinh viên đi bão dễ thương quá!

"Đi bão" ăn mừng chiến thắng là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng đừng quên đặt sự an toàn lên hàng đầu. Trong không khí náo nhiệt ấy, hãy luôn nhớ giữ khoảng cách an toàn, chấp hành luật giao thông và tránh các hành vi thiếu kiểm soát. Đồng thời cũng tránh xả rác bừa bãi, cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho mọi người. Hãy để những hình ảnh đẹp về một buổi "đi bão" văn minh được lan tỏa nhé cả nhà ơi!